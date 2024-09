"Não vim para cá pensando em fazer vitrine", diz Gustavo Mosquito

Gustavo Silva "Mosquito" em sua estreia pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECV

O atacante Gustavo "Mosquito", que fez sua estreia pelo Vitória na última partida do Rubro-Negro, comentou detalhes da sua adaptação no clube baiano. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 12, o jogador chegou a elogiar a estrutura da Toca do Leão e ainda projetou o duelo contra o Atlético-GO, no próximo sábado, às 16h, em Goiânia.

Questionado pelo Portal A TARDE sobre a adaptação no Vitória, Gustavo falou sobre a atmosfera no Barradão e citou a importância da família nesse processo de chegada em um novo clube.

"Estou muito feliz de estar aqui no Vitória. Me surpreendeu bastante a estrutura sim, do CT, dormitório, academia e os campos. Jogar no Barradão é muito especial e estou me sentido muito bem, já tô na minha casa com minha família, o que é importante também. Estou muito feliz, já adaptado e agora é trabalhar bastante para, junto com meus companheiros, tirar o Vitória dessa situação", disse.

Última contratação da equipe de Thiago Carpini, Gustavo Mosquito chegou ao Vitória após assinar um contrato válido por dois anos. Questionado se permanecerá no clube baiano mesmo em caso de rebaixamento à Série B do Brasileirão, o atleta comentou que não se transferiu ao Rubro-Negro para fazer "vitrine".

"Se fiz o contrato de dois anos quero cumpri-lo. A gente sabe como é o futebol, mas vim aqui para ficar até o final. Aceitei esse desafio para ficar até o final do meu contrato, não vim para cá pensando em sair, em fazer um trampolim ou vitrine. Vim para jogar e ajudar o Vitória a cumprir os objetivos", concluiu.

O próximo jogo do Rubro-Negro será de extrema importância na briga contra o rebaixamento. O Vitória recebe o Atlético-GO, lanterna do Campeonato Brasileiro, visando diminuir a distância para o Fluminense, que atualmente, é o primeiro time fora do Z-4. Questionado sobre a partida, o atacante falou que o triunfo é o único resultado que interessa.

"Sabemos da importância do próximo jogo, sabemos da responsabilidade, a gente vem de alguns jogos sem vencer e precisamos vencer de qualquer maneira. A gente sabe que vamos enfrentar uma grande equipe, independente da posição no campeonato que eles estejam, sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, então precisamos ir lá fazer o nosso papel, que é a vitória. Só esse resultado nos interessa", comentou.