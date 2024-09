Ex-Vitória se revolta com arbitragem após derrota do Fortaleza

Marinho, atacante do Fortaleza - Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O atacante Marinho voltou a expressar sua indignação com a arbitragem após a derrota do Fortaleza para o Internacional, por 2 a 1, no Estádio Beira Rio, na noite da última quarta-feira, 11. Na saída do campo, o jogador reclamou que o Leão do Picí foi prejudicado por ser uma equipe do Nordeste.

A equipe comandada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda protestou bastante com o árbitro após o gol da vitória do Colorado, marcado por Gustavo Prado. A equipe defende que o tento deveria ser anulado devido a uma falta no zagueiro Brítez, entretanto, foi o defensor que acabou expulso.

“Time do Nordeste não pode brigar por nada, porque o sistema é foda”, disse Marinho esbravejando com um dos microfones do canal Premiere.

Com o resultado, o Fortaleza perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a segunda colocação, dois pontos atrás do Botafogo, atual líder na tabela de classificação.