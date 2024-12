Elenco do Vitória inicia preparação para pegar o Fortaleza

Elenco rubro-negro treina sob chuva na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após dois dias de descanso, o elenco do Vitória voltou aos trabalhos na Toca do Leão e deu início a preparação para o compromisso diante do Fortaleza, marcado para o próximo domingo, 1, às 18h30, no Barradão, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As atividades foram iniciadas nesta terça-feira, 26, com exercícios de ativação na academia. Depois, o preparador físico Caio Gilli comandou o aquecimento. Na sequência, a equipe realizou atividades de ordem técnica.

Na primeira parte, rondo com transição e participação de todo o grupo. Na segunda parte, os jogadores que iniciaram a partida contra o Botafogo foram liberados. O trabalho ocorreu em campo reduzido, com três times se enfrentando de maneira alternada.

Acometido de uma luxação no joelho direito, o meia Matheuzinho realizou um tratamento especial fisioterapeutas em tratamento do trauma que sofreu no joelho.

Já o volante Caio Vinícius começou a terceira fase da transição, trabalhando com o grupo de forma controlada. Por fim, ele complementou as atividades ccom o preparador físico assistente Vinícius Franco.

O plantel vermelho e preto retorna a labuta na tarde desta quarta-feira, 26, no CT Manoel Pontes Tanajura.