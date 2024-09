Ícaro Análises e Yuri Figueiredo apoiam Vitória durante AeroNêgo

Ícaro Análises e Yuri Figueiro, influenciadores e torcedores do Vitória - Foto: Beatriz Amorim / Agência A Tarde

Na tarde desta sexta-feira, 13, o AeroNêgo do Vitória ganhou um reforço especial com a presença de influenciadores e torcedores do Leão, Ícaro Análises e Yuri Figueiredo. Ambos marcaram presença para apoiar o time em sua preparação para o jogo contra o Atlético-GO, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

>> "O amor fala mais alto", destaca torcedora presente no AeroNêgo

>> Pai e filha mostram amor ao Vitória em AeroNêgo antes de jogo decisivo

Ícaro Análises demonstrou grande otimismo com o futuro do Vitória: “Expectativa muito forte para esse final de campeonato. A torcida do Vitória mais uma vez está abraçando o time, como tem feito a temporada inteira, então agora não será diferente.” Ele também previu uma vitória apertada no próximo jogo: “Amanhã vamos ganhar esse jogo. 1 x 0 contra o Atlético-GO, lá em Goiânia. É preciso ter fé. Vai dar tudo certo.”

Yuri Figueiredo, do canal ECV Vídeos, destacou a importância do apoio da torcida: “A Torcida fez uma bonita festa para incentivar o time, porque a esperança do torcedor é a de que os torcedores possam fazer a diferença nessa disputa contra o rebaixamento.” Ele ressaltou a persistência dos torcedores mesmo diante das dificuldades: “Claro, tá todo mundo insatisfeito e chateado com a situação, mas independente disso a gente não pode deixar de apoiar e acreditar.”