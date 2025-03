Lucas Braga celebra sequência no Vitória: "Feliz com esse momento"

O ponta esquerda Lucas Braga é peça iconstamente utilizada pelo técnico Thiago Carpini - Foto: Reprodução / TV Vitória

Desde sua chegada ao Vitória, o atacante Lucas Braga realizou oito partidas, foi titular em seis e anotou um gol na temporada 2025. Ponta esquerda de origem, ele chegou a atuar como lateral-direito na época do Santos e se diz feliz pelo momento individual no rubro-negro baiano.

"Sim, essa é a minha posição de preferência. Havia alguns anos que eu já não tinha sequência atuando nela e estou feliz com esse momento, estou feliz de estar tendo sequência e atuar na minha posição", disse Braga em coletiva.

Antes do clássico Ba-Vi válido pela final do Campeonato Baiano, o Leão da Barra encara o Náutico, nesta quarta-feira, 12, às 19h, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Vitória chegou a incrível marca de 22 jogos sem perder. Questionado sobre essa ótima fase da equipe, Lucas Braga afirma que a equipe está preparada para a sequência de jogos da temporada.

"A gente tem se preparado muito bem para essas decisões. Jogos grandes serão o que a gente enfrentará esse ano. E em relação à sequência de jogos, a gente tem um grande elenco, de qualidade também para que o cansaço não venha pesar no decorrer da temporada que serão muitos jogos. Mas, para a gente essa invencibilidade é importante. O próximo objetivo é contra o Náutico. Esse é o que a gente tem pensado jogo a jogo. É para isso que a gente tem trabalhado, para grandes decisões, para grandes jogos, e continuar essa sequência", explicou.

Braga espera que o time esteja atento diante do Timbu e ressalta a importância da vitória no confronto que é jogo único e da parte econômica, já que o clube pode faturar alto com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Ele conta com o apoio da torcida Colossal no Barradas.

"É uma competição que você tem que minimizar os seus erros, é um jogo único, é um jogo que quem vacilar menos vai avançar. É um planejamento importante, tanto financeiro quanto profissional, para o clube, para todos os atletas, para a instituição, é importantíssimo", comentou.

"É importantíssimo para a gente, tem sido o nosso 12º jogador, tem feito a diferença, então jogar no Barradão para a gente tem sido uma força a mais", complementou.

Com um mês na Toca do Leão, Lucas Braga elogia o ambiente rubro-negro e crê na manutenção da sequência de jogos que vem tendo com o técnico Thiago Carpini.

"Desde o primeiro dia eu fui recebido muito bem por todos os companheiros, comissão, estafe. Esse ambiente de família que tem aqui no Vitória para mim tem sido diferencial. Em toda adaptação de todos os atletas que chegam, você já se sente em casa. Então, estou muito contente com esse momento, com essa sequência. Espero continuar ajudando", declarou.

Com autoridade, o rubro-negro baiano chegou a decisão do estadual ao vencer os dois jogos contra o Atlético de Alagoinhas na semifinal e com 7 a 0 no agregado. Lucas Braga celebrou seu primeiro gol marcado com a camisa do Vitória, no Carneirão.

"Muito feliz de poder ter ajudado com o gol, momento tão importante para a gente que é chegada na final. Espero continuar ajudando. Estou muito contente com tudo que tem acontecido, com a recepção que o clube me deu. E espero continuar tendo uma boa sequência", pontuou.