Lucas Esteves crê em recuperação do Vitória: "Sabemos onde erramos"

Lucas Esteves é o titular da lateral-esquerda do Vitória - Foto: Reprodução / TV Vitória

O lateral-esquerdo Lucas Esteves foi o escolhido para a entrevista coletiva na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê, no Barradão. Questionado sobre fazer uma dobra no lado esquerdo, o camisa 16 do Leão diz que se sente confortável e se coloca a disposição para ajudar a equipe.

"Me sinto muito confortável, sim. Acho que, não só eu, como ele, como qualquer outro jogador, estamos aqui para ajudar o Vitória. Seja jogando de lateral, fazendo essa dobradinha, temos que nos sentir confortáveis e buscar um bom resultado", disse inicialmente.

Das seis vitórias do Vitória na Série A, quatro foram no Barradão. Além disso, o time vermelho e preto foi derrotado seis vezes em seus domínios. Esteves conta com o apoio da nação rubro-negra para o compromisso diante do Vasco, que será às 18h30, neste domingo, 1.

"Acho de todos os times, a maioria dos times têm bons resultados dentro de casa. Mas acredito que temos ajustado algumas coisas e, claro que o apoio da nossa torcida é muito importante dentro de casa, já mostraram que quando estão nos apoiando conseguimos bons resultados. Vem aqui esse pedido para que a torcida continue nos apoiando, domingo é mais uma batalha, vamos procurar um bom resultado e vencer dentro de casa", pontuou.

Sobre o tempo para treinamentos, Lucas Esteves celebra esta possibilidade, contudo ressalta que no Campeonato Brasileiro não pode haver margem para erros.

"Claro que com tempo para treinar, você descansa um pouco mais, mas acho que nenhum time da Série A tem margem para erro, porque se pegarmos a tabela está muito disputada. Sabemos do nosso compromisso, do passo a passo e vamos em busca dos três pontos a cada partida", declarou.

Parafraseando o técnico Thiago Carpini, Esteves acredita que o Campeonato do Vitória tem que ser pensado jogo a jogo. Em relação aos erros, ele afirma que a equipe sabe quais o que tem que ser feito para evoluir.

"Jogamos jogo a jogo, sabemos que a Série A não é fácil, um dos mais disputados do mundo. Temos que jogar jogo a jogo, hoje estamos na zona de rebaixamento, mas sabemos onde erramos para estar ali e sabemos o que temos que melhorar para sair dessa situação. Procurar fazer um bom jogo domingo e se Deus quiser, sair dessa situação", explicou.

O jogo contra o Vasco é decisivo. O Leão da Barra é o primeiro time na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com 22 pontos somados. Lucas Esteves revela que o time está psicologicamente bem e projeta um bom jogo diante dos cariocas.

"Está todo mundo bem, psicológico está bem, como falei. Série A é jogo a jogo, não pensar em zona de rebaixamento, de cair para a segunda divisão. Trabalhar na semana e no fim de semana procurar fazer um bom jogo, concentrado, ajustar os erros do último jogo e sair vitorioso", concluiu.