No BID! Novo reforço do Vitória pode estrear contra o Vasco; confira

Mosquito enfrentou imbróglio com o Corinthians na justiça para fechar com o Leão - Foto: Rodrigo Coca | Ag. Corinthians

O atacante Gustavo Mosquito, de 26 anos, teve o seu nome publicado no Boletim Diário Oficial (BID-CBF) e está disponível para atuar pelo Vitória já na partida deste domingo, 1º de setembro, contra o Vasco, no estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador.

A publicação no sistema da entidade máxima do futebol brasileiro aconteceu na manhã desta quarta-feira, 28. Gustavo Mosquito chega ao Vitória de forma definitiva e com contrato até o final de 2026.

| Foto: Reprodução | CBF

Para poder desembarcar em Salvador e vestir a camisa vermelha e preta, o atacante passou por um imbróglio judicial com o Corinthians, seu ex-clube, solicitando rescisão unilateral de contrato por conta de atrasos no pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que foi concedida pela Justiça comum.

Depois de ter o vínculo interrompido com o clube paulista, o jogador ainda precisou do aval da CBF e do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ser oficializado como atleta do Vitória.

Gustavo Mosquito foi revelado pelo Coritiba, em 2016, mas a estreia profissional aconteceu apenas em 2019, já com a camisa do Corinthians. Ele ainda passou por empréstimo no Vila Nova-GO, Oeste e Paraná, antes de retornar ao Timão em 2020.

Com as cores do Alvinegro paulista, Mosquito participou de 176 jogos, tendo marcado 18 gols e ainda feito 13 assistências.