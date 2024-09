Vitória ainda aguarda STJD e CBF para botar Gustavo Mosquito em campo

Gustavo Mosquito foi contratado pelo Vitória, mas ainda briga na Justiça contra o Corinthians - Foto: Rodrigo Coca | Corinthians

O Vitória ainda aguarda a liberação da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para inscrever no Brasileirão 2024 o atacante Gustavo Mosquito, contratado recentemente pelo clube rubro-negro. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo presidente do Leão, Fábio Mota, no início da tarde deste sábado, 24.

A situação, revelada pelo Portal A TARDE na última quarta-feira, 21, não mudou: em decisão liminar da Justiça, Mosquito conseguiu a rescisão de seu contrato com o Corinthians devido ao atraso de salário, direitos de imagem e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Essa decisão liminar permitiu que o Vitória assinasse contrato com Mosquito, que já treina na Toca do Leão. O caso do jogador contra o Corinthians, porém, segue na Justiça, no aguardo de uma sentença definitiva.

Mosquito era atleta do Corinthians e fez 10 partidas na competição vestindo a camisa da equipe paulista. A princípio, isso impediria que o jogador atuasse no Brasileirão por outro clube. Entretanto, de acordo com apuração do Portal A TARDE, o Vitória entende, com base na Lei Geral do Esporte, que essa proibição não vale para atletas que tiveram seu vínculo rescindido na Justiça por atraso salarial.

“O atleta com contrato especial de trabalho esportivo rescindido na forma do término de vigência do contrato ou seu distrato fica autorizado a transferir-se para outra organização esportiva, independente do número de partidas das quais tenha participado na competição, bem como a disputar a competição que estiver em andamento por ocasião da rescisão contratual, respeitada a data-limite de inscrições prevista nos regulamentos de cada modalidade esportiva”, diz a norma, no artigo 90, parágrafo 4º.

Diante disso, o Vitória solicitou um posicionamento da CBF sobre o tema e espera a resposta para inscrever Gustavo Mosquito no BID (Boletim Informativo Diário), liberando-o assim para jogar com a camisa rubro-negra. A expectativa é que essa liberação ocorra a tempo do atleta estrear no jogo do Leão no próximo final de semana, contra o Vasco da Gama.

Conforme avaliação da direção rubro-negra, caso a liminar que libera Mosquito do Corinthians seja derrubada depois da estreia dele pela equipe, a pontuação do Vitória no Brasileirão estaria protegida pela liberação prévia da CBF. O retorno do jogador ao clube paulista, porém, é considerado pouco provável.