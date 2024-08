São Paulo x Vitória: Onde assistir e prováveis escalações

Vitória e São Paulo no primeiro turno do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após empate polêmico diante do Cruzeiro, o Vitória busca reencontrar o caminho dos triunfos no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 25, o Rubro-Negro visita o São Paulo no Morumbis. O duelo da 24ª rodada está marcado para as 18h30.

Onde assistir

Transmissão: SporTV (TV Fechada) e Premiere (Pay per view)

Equipe de arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

Árbitro de vídeo: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

São Paulo

Provável time: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Moreira, Bobadilla, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Wellington Rato, Ferreira e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

Vitória

Provável time: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Filipe Machado, Willian Oliveira e Matheusinho; Osvaldo e Alerrando. Técnico: Thiago Carpini.