Luto! Ex-meia Leandro Domingues morre aos 41 anos

Leandro Domingues durante sua última passagem pelo Vitória em 2016 - Foto: Divulgação / EC Vitória

Tristeza na torcida do Vitória. O ex-meia Leandro Domingues, formado nas divisões de base do rubro-negro baiano, morreu na noite desta terça-feira, 1, em Vitória da Conquista, sua terra natal, aos 41 anos.

Ele travava uma luta contra o câncer nos nos últimos anos. A família ainda não divulgou oficialmente os detalhes tanto do velório quanto do sepultamento do ex-jogador.

Passagem marcante no Vitória

Leandro Domingues Barbosa era conhecido por sua habilidade, velocidade e elegância no trato com a bola quando atuava. Em sua primeira passagem pelo Vitória, jogou por cinco temporadas. Após se destacar na Série C de 2006, foi vendido para o Cruzeiro junto com o atacante Marcelo Moreno.

Após um ano e meio, retornou ao Leão da Barra em 2008. Após ser emprestado ao Fluminense e quase não atuar, voltou à Toca do Leão em 2009. Sua última passagem pelo clube que o revelou para o futebol foi em 2016.

Com a camisa rubro-negra, Leandro Domingues jogou por 183 oportunidades, com 38 gols marcados e oito títulos conquistados. Ele venceu sete campeonatos baianos (2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 e 2016), além da Copa do Nordeste de 2003.

Sucesso no futebol japonês

Leandro Domingues também teve carreira vitoriosa no futebol do Japão. Na terra do sol nascente, ele atuou por cinco temporadas no Kashiwa Reysol, outras duas no Nagoya Grampus e mais quatro no Yokohama FC.

Por lá, conquistou cinco títulos: A 2ª divisão japonesa (2010 ), a Liga Japonesa (2011), a Copa do Imperador e a Supercopa do Japão (2012), e a J.League Yamazaki Nabisco Cup (2013).