Massagista das divisões de base do Vitória morre aos 41 anos

Paulo Alberto Gonçalves do Nascimento - Foto: Divulgação / EC Vitória

Através de suas redes sociais, o Vitória informou que o massagista das divisões de base Paulo Alberto Gonçalves do Nascimento, faleceu na madrugada desta terça-feira, 3, em decorrência de um infarto fulminante.

Conhecido pelos colegas como Tiquinho ou Tikim, Paulo Alberto tinha 41 anos e era muito querido no meio do futebol da Bahia. Ele trabalhou além do Vitória, no Jacuipense, Unirb dentre outros clubes.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) prestará homenagem póstuma de um minuto de silêncio nas partidas do fim de semana do Campeonato Baiano Sub-15, Sub-17 e no Baianão Feminino, além do Intermunicipal.