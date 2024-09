Brigando para fugir do Z-4, Vitória terá dois dias de folga na semana

Lucas Arcanjo, goleiro titular do Vitória, treina e se prepara para os próximos desafios - Foto: Luan Julião

Após amargar uma sequência negativa de quatro jogos sem vencer após ser derrotado pelo Vasco, no último domingo, 1, o Vitória terá 12 de preparação visando o confronto direto diante do Atlético-GO. Brigando para fugir do Z-4, o elenco rubro-negro terá dois dias de folga e tem reapresentação marcada no CT Manoel Pontes Tanajura para a próxima quarta, 4. A programação foi divulgada pela assessoria de comunicação do clube.

Na quinta-feira, 5, o Leão da Barra inicia o treinamento às 9h, com direito à entrevista coletiva. Na sexta, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini também inicia as atividades pela manhã. Por fim, no sábado, o Rubro-negro tem jogo treino marcado.

Vale mencionar que o Campeonato Brasileiro terá uma pausa em virtude da Data Fifa. Durante o período sem partidas, dois duelos atrasados serão disputados. Na luta contra o rebaixamento, o Vitória fica de olho do embate entre Cuiabá e Juventude, marcado para a próxima quinta, 5, às 20h, na Arena Pantanal.

Ocupando a 18ª colocação com 22 pontos, cinco a menos que o Fluminense, primeiro fora do z-4, o clube baiano não conseguirá respirar fora da parte debaixo da tabela mesmo em caso de triunfo diante do Atlético-GO, em partida programada para o dia 14, às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.