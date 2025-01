Melou! Vitória recua da contratação do atacante Mastriani

Atacante não virá para a Bahia - Foto: José Tramontina | Athletico-PR

O atacante Gonzalo Mastriani não deve vestir a camisa do Vitória em 2025. O Rubro-Negro não chegou a um acordo com o Athletico em um negócio que envolveria a troca pelo volante Machado.

Diante da recusa dos paranaenses, o Leão passa a buscar outro camisa 9 para substituir Alerrandro.

Em entrevista coletiva na última sexta-feira, 10, o diretor de futebol do Vitória comentou o caso. "Mastriani não é segredo para ninguém, estamos em busca de um camisa 9. O jogador nos interessa, mas estamos em fase de negociação e troca de valores. Mas nada ainda foi definido ou encaminhado", disse.

Mastriani foi o artilheiro do Athletico em 2024, com 16 gols em 47 jogos. O Furacão pagou R$ 9,8 milhões para contratá-lo do América-MG.