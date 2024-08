Neris sobre reeencontrar o Cruzeiro: "Estou bem tranquilo"

Neris será titular na zaga rubro-negra contra o Cruzeiro, seu ex-clube - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O zagueiro Néris foi o escolhido pelo Vitória para a entrevista coletiva desta quinta-feira, 15. Ele falou sobre o compromisso diante do Cruzeiro, pela 23ª rodada do Brasileirão. Ex-jogador do clube mineiro, Neris salientou as dificuldades diante de um adversário que luta pelas primeiras posições do campeonato.

"Vai ser um jogo difícil como todos. Quando se trata de Campeonato Brasileiro série A, não tem jogo fácil. Então a dificuldade vai ter com qualquer equipe. Mas, estamos nos preparando durante a semana para fazer um grande jogo e por em prática tudo que vem sendo feito diariamente. Assim eu acredito que a gente vai estar muito próximo de um resultado positivo", disse inicialmente.



O defensor recordou a passagem pelo time celeste, porém espera que o rubro-negro baiano reencontre o caminho da vitória diante da torcida colossal em casa.



"Estou bem tranquilo. Tive bons momentos lá, mas hoje defendo as cores do Vitória e o meu maior foco é aqui, que é me preparar o máximo possível junto com meus. Companheiros para a gente fazer uma grande apresentação aí na segunda-feira", completou.



O Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Especula-se de que para o confronto diante do rubro-negro baiano, a equipe mineira seja escalada com um time alternativo. Focado, Néris espera os três pontos e a recuperação da equipe no Brasileiro.



"Sem dúvida vai ser um jogo difícil, independente se eles vêm com time principal, time reserva. Eu estava lá há pouco tempo e sei da qualidade dos jogadores que estão lá, mas aqui a gente tem grandes jogadores também e estamos trabalhando nos preparando para qualquer diversidade do jogo e põe em prática tudo que vem sendo feito e em busca dos três pontos", comentou.



O principal jogador do Cruzeiro é o meia Mateus Pereira. Veloz e hábil, o camisa 10 tem chamado a atenção. O camisa 77 do Leão pede atenção e uma marcação eficiente.



"Todos sabem da qualidade que o Pereira tem, mas a gente tem que diminuir os espaços, como a gente vem fazendo. No último jogo, a gente não teve um bom resultado, todos sabem. A gente vinha de grandes jogos. Acho que é retomar essas grandes atuações que a gente teve. Dessa maneira ele não vai ter espaço para poder apresentar o seu melhor desempenho", pontuou.