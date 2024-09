No Barradão, Vitória enfrenta o 2º pior visitante do Brasileirão 2024

Vitória e Juventude durante partida pela Série B de 2023 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória enfrentará o Juventude neste sábado, 21, às 16h, no Barradão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida na luta contra o rebaixamento para a Série B. Atualmente, o Leão está em situação delicada, na 17ª posição, mesmo após derrotar o Atlético-GO por 2 a 0, no último sábado, 14. Do outro lado, o Juventude ocupa a 11ª posição, e tem mantido uma campanha relativamente segura na Série A.

No entanto, o desempenho do Juventude como visitante tem sido preocupante. Em 13 partidas fora de casa, a equipe gaúcha conquistou apenas uma vitória, contra o Athletico-PR na 23ª rodada. Além dessa vitória, o Juventude somou quatro empates — contra Criciúma, Fluminense, Corinthians e Cuiabá — e sofreu oito derrotas para Botafogo, RB Bragantino, Palmeiras, Fortaleza, Bahia, Cruzeiro, Internacional e Atlético Goianiense.

Até agora, dos 32 pontos acumulados pelo Juventude no Brasileirão, somente sete foram obtidos fora de casa. Em seus 13 jogos como visitante, a equipe sofreu 24 gols e marcou apenas 11. O Juventude é o terceiro pior time fora de casa, superando apenas o Corinthians, com seis pontos, e o RB Bragantino, com oito. O Atlético-GO, com nove pontos, completa os quatro times com pior desempenho como visitantes. Em contraste, o Vitória está na 13ª posição no ranking de visitantes, com 11 pontos conquistados em jogos fora de casa.