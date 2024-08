Puskás? 'Chutado' do Vitória, ex-atacante faz gol antológico; assista

Acordo entre Vitória, Walter Bou e Boca Júniors, ainda rendeu uma série de problemas jurídicos - Foto: Divulgação | Lanús

O atacante argentino Walter Bou marcou um gol digno de Puskás durante a partida entre Lanús e Tigres, neste domingo, 4, válida pelo Campeonato Argentino. O atleta de 30 anos acertou um 'meia-bicicleta' de fora da área, aos 44 minutos do segundo tempo, e deu o triunfo para a equipe do Lanús, pelo placar de 3 a 2.

Em suas redes sociais, a equipe já tratou de marcar os perfis da Fifa e pedir a indicação do argentino ao Prêmio Puskás. Bou é um dos principais artilheiros da equipe de Buenos Aires. Na atual temporada, já foram 16 gols marcados em 25 partidas disputadas.

Walter Bou passou pelo Brasil em 2018, quando acertou com o Vitória e não deixou saudades no time rubro-negro. No ocasião, o atacante chegou a disputar oito pardidas e não marcou nenhum gol. Para piorar mais o cenário, o Leão ainda foi rebaixado para a Série B ao final da temporada.

Posteriormente, o acordo entre Vitória, Walter Bou e Boca Júniors, ainda rendeu uma série de problemas jurídicos para o Rubro-Negro baiano, fazendo com que o clube baiano tivesse contas bloqueadas e ficasse impedido de contratar jogadores.

