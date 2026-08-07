Ramon admite pensar no título da Copa do Brasil após goleada

O Esporte Clube Vitória segue embalado na Copa do Brasil e, após a classificação diante do Athletico nesta quinta-feira, 6, ganhou ainda mais confiança dentro do elenco. O lateral-esquerdo Ramon destacou a força da equipe em casa e admitiu sobre pensar na possibilidade de conquistar o título, mesmo mantendo o discurso de cautela.

Depois da vitória convincente em casa, uma goleada de 4 a 0, o jogador valorizou o desempenho coletivo e o ambiente criado pela torcida, apontando o Barradão como fator determinante para o resultado. Além disso, exaltou os companheiros Renê e Marinho, que voltaram a marcar gols com a camisa rubro-negra.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Todos viram a força do Barradão, ainda fizemos uma grande festa mais uma vez, acho que também fizemos um grande jogo, feliz pelos meus companheiros que voltaram a marcar, o Renê. Eu vinha conversando com ele nos últimos jogos, falei que quando acontecesse o primeiro iria vir um atrás do outro. Muito feliz por ele, pelo Marinho também. Mais um grande jogo em casa, mais uma classificação”, afirmou.

Mentalidade e confiança no grupo

Ramon também destacou a postura da equipe ao longo do confronto, reforçando a importância de saber sofrer e aproveitar as oportunidades em duelos eliminatórios. Ele também relembrou sobre o sentimento passado pelo técnico Jair Ventura na preleção antes da partida.

“Copa do Brasil é isso, saber sofrer, aproveitar a chance de matar. Fizemos um grande jogo. Na preleção o professor Jair [Ventura] falou sobre a palavra ‘acreditar’, e não deixamos de acreditar em nenhum momento. Ele também falou que tínhamos que colocar isso em prática dentro de campo. Acho que foi o que aconteceu, fizemos um grande jogo, agora é comemorar a classificação com a torcida”, completou.

Sonho do título "com humildade"

Apesar do discurso de “passo a passo”, o lateral foi sincero ao admitir que o elenco já projeta voos maiores na competição.

“Se falar que a gente não pensa [no título da Copa do Brasil], é mentira. É um passo de cada vez, a Copa do Brasil se vive e se joga desse jeito. De dois em dois jogos, um de cada vez. Com muita humildade, muito trabalho, passo a passo, quem sabe. Pensamos, mas claro, muito pé no chão, muito trabalho”, concluiu.