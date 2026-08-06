Vitória elimina o Athletico na Copa do Brasil em goleada épica

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O Esporte Clube Vitória goleou o Athletico-PR por 4 a 0 nesta quinta-feira, 6, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo decisivo foi disputado no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.

Com o resultado, o Vitória reverteu a desvantagem de dois gols sofrida na partida de ida e está classificado para as quartas de final. O Leão consegue feito que não era atingido desde 2012, última participação do clube nesta fase da competição.

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O jogo

Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Gabriel Baralhas arriscou chute de fora da área e o goleiro Santos tentou encaixar, mas deixou a bola escapar. Renê, atento ao rebote, apenas completou para as redes e abriu o placar. 1 a 0.

Ainda durante a primeira etapa, já aos 50 minutos, o Leão deixou tudo igual no placar agregado. Erick, em sua jogada característica, cortou pra dentro e bateu firme. O ponta-direita mandou uma bomba indefensável para o goleiro Santos. 2 a 0.

Segundo tempo

Aos 15 minutos do segundo tempo, o time de Jair Ventura conseguiu o terceiro gol! Em cobrança de escanteio de Erick pela direita, o goleiro Santos tentou tirar de soco e se esbarrou em Renato Kayzer.

Na sobra, Renê balançou o barbante de novo e virou o placar. 3 a 0 e o gol que colocou o Rubro-Negro na frente do placar agregado e que já garantia a vaga!

Só que deu tempo para mais um! Em jogada de Fabri na linha de fundo pela direita, aos 48 minutos, Marinho recebeu passe dele na área e não perdoou. Chute forte de canhota e o gol da classificação épica para as quartas! 4 a 0 e placar final.

Vitória 4x0 Athletico - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 4x0 Athletico

Copa do Brasil - Oitavas de final (jogo de volta)

Local: Barradão, em Salvador

Data: 06/08/2026 (quinta-feira)

Horário: 20h

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Wallas Martins Lopes (MA)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Caíque, Marinho, Renê e Tarzia (Vitória) / Aguirre, Arthur Dias e Mendoza (Athletico)

Público: 20.630 pessoas

Gols: Renê (2x), Erick e Marinho (Vitória)

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Zé Vitor), Baralhas e Matheuzinho (Marinho), Erick (Tarzia), Renato Kayzer (Fabri) e Renê (Walace). Técnico: Jair Ventura.

Athletico: Santos; Benavídez Aguirre e Arthur Dias; Gilberto (Dudu), Jádson (Renan Peixoto), Luiz Gustavo (Zapelli) e Léo Derik (João Cruz); Mendoza, Leozinho (Kevin Vargas) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.