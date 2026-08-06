E.C.VITÓRIA
Vitória terá escalação ofensiva em busca de virada contra o Athletico
Leão da Barra precisa reverter desvantagem de dois gols
O Esporte Clube Vitória terá modificações para enfrentar o Athletico nesta quinta-feira, 6, às 20h, no Barradão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
Precisando reverter uma desvantagem de dois gols após derrota na partida de ida, o técnico Jair Ventura optou por uma formação com mais jogadores ofensivos.
Destaque do Vitória na temporada, o atacante Erick está de volta ao time titular. A equipe também retorna ao esquema com linha de quatro defensores, diferente do que foi utilizado nos últimos dois compromissos.
Além disso, o atacante Renato Kayzer é a principal novidade na escalação rubro-negra. O camisa 79 vai formar uma dupla de ataque com Renê.
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Escalação do Vitória
O Vitória está escalado assim: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Renato Kayzer e Renê.