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E.C.VITÓRIA

Vitória terá escalação ofensiva em busca de virada contra o Athletico

Leão da Barra precisa reverter desvantagem de dois gols

João Grassi
Por
| Atualizada em
Renê em aquecimento no gramado do Barradão
Renê em aquecimento no gramado do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória terá modificações para enfrentar o Athletico nesta quinta-feira, 6, às 20h, no Barradão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Precisando reverter uma desvantagem de dois gols após derrota na partida de ida, o técnico Jair Ventura optou por uma formação com mais jogadores ofensivos.

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Destaque do Vitória na temporada, o atacante Erick está de volta ao time titular. A equipe também retorna ao esquema com linha de quatro defensores, diferente do que foi utilizado nos últimos dois compromissos.

Além disso, o atacante Renato Kayzer é a principal novidade na escalação rubro-negra. O camisa 79 vai formar uma dupla de ataque com Renê.

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Escalação do Vitória

O Vitória está escalado assim: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Renato Kayzer e Renê.

Escalação do Vitória
Escalação do Vitória - Foto: Divulgação | EC Vitória
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