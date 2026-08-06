VEJA: Segunda camisa do Vitória é vazada após loja abrir venda antecipada

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O tão esperado segundo uniforme do Esporte Clube Vitória foi revelado antes do lançamento oficial e já começou a ser comercializado em algumas lojas oficiais do clube nesta quinta-feira, 6.

Segundo as informações veiculadas pelo Bahia Notícias e confirmadas pelo Portal A TARDE, a comercialização antecipada, que não estava prevista nem pelo time nem pela fornecedora de material esportivo, a Volt, aconteceu por uma iniciativa da empresa responsável pela administração das lojas.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sobre o novo uniforme

A segunda camisa do Leão da Barra está sendo vendida por R$ 329, com 10% de desconto para sócios, e já pode ser encontrada em algumas lojas físicas do clube.

Vale ressaltar que, até o momento, o uniforme ainda não está disponível para compra nos sites oficiais do Vitória e da Volt.

Segunda camisa do Vitória - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A camisa é predominantemente branca, com grafismos em baixo-relevo no tecido e gola em “V” com um botão. Os detalhes são vermelhos e punhos com faixas vermelhas, douradas e pretas.

Tanto o escudo do Vitória quanto a marca da Volt aparecem em vermelho na parte superior da camisa.