Bahia recebe Vasco com vantagem que pode decidir o confronto

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O Esporte Clube Bahia terá um cenário diferente do Vasco antes do confronto deste domingo, 9, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Esquadrão chega à partida após 11 dias de preparação, o time carioca desembarca em Salvador com uma sequência recente de jogos decisivos pela Copa do Brasil.

O último compromisso do Bahia aconteceu no dia 29 de julho, no empate sem gols diante do Fluminense, pela 21ª rodada da Série A. Desde então, a equipe comandada por Rogério Ceni teve um período maior para recuperar os jogadores, realizar ajustes táticos e intensificar os treinamentos visando o duelo contra o Vasco.





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Do outro lado, o Vasco chega com uma rotina mais intensa. O clube carioca entrou em campo no sábado, 1º, e novamente nesta quarta-feira, 5, quando eliminou o Fluminense e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Com isso, o time comandado por Pedro Emanuel terá apenas três dias de preparação entre a classificação na competição mata-mata e o confronto diante do Bahia, marcado para domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).





Bahia ganha reforços para duelo na Fonte Nova

Além do período maior de preparação, o Bahia também contará com retornos importantes para enfrentar o Vasco.





Os defensores David Duarte e Zé Guilherme voltam a ficar à disposição de Rogério Ceni após cumprirem suspensão automática no empate contra o Fluminense. A dupla havia sido ausência por conta dos cartões amarelos recebidos na partida diante do Corinthians, disputada no dia 26 de julho.





A volta dos jogadores aumenta as opções defensivas do treinador para o confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Marco Moreno pode fazer estreia pelo Bahia

Outro ponto de atenção durante o período sem partidas foi a adaptação do zagueiro Marco Moreno. Recém-contratado pelo clube, o defensor teve mais tempo de treinamento com o elenco e pode realizar sua estreia diante do Vasco.



