Ex-Bahia, Talisca marca pelo 3º jogo seguido na Champions League

Siga o A TARDE no Google

Maior talento revelado pelo Esporte Clube Bahia nos últimos anos, Anderson Talisca segue brilhando na atual edição da Champions League. Nesta quarta-feira, 5, em duelo válido pelo jogo de ida da terceira fase pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o baiano marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 do Fenerbahçe, da Turquia, sobre o Sturm Graz, da Áustria.



Veja:

Talisca cravando no terceiro jogo seguido pelas classificatórias da Champions.

pic.twitter.com/s44fDDXBMh — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) August 5, 2026

O gol, marcado logo no início da partida, foi o terceiro de Anderson Talisca nesta edição da Champions League. O meio-campista já havia balançado as redes nos dois confrontos contra o Górnik Zabrze, da Polônia, ajudando o Fenerbahçe a garantir a classificação para a fase seguinte da competição.





Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o gol na vitória por 2 a 0 sobre o Sturm Graz, Talisca deixou o clube turco ainda mais próximo da fase de liga da Champions League. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 11, às 15h30, na Merkur Arena, em Graz, na Áustria, com o Fenerbahçe em vantagem na disputa por uma vaga na próxima etapa do torneio.





Na quarta fase eliminatória, o vencedor do confronto enfrentará Lyon, da França,ou Sparta Praga, da República Tcheca.





Números de Talisca impressionam na temporada passada



Em sua terceira temporada pelo Fenerbahçe, Anderson Talisca já conquistou a Supertaça Turca e segue como uma das principais referências ofensivas da equipe.





Na temporada 2025/26, o baiano vive o melhor momento artilheiro da carreira. O meio-campista marcou 27 gols em 45 partidas, além de contribuir com cinco assistências, superando a marca de 26 gols alcançada na temporada 2023/24, quando defendia o Al-Nassr.