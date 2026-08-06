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LIGA DOS CAMPEÕES

Ex-Bahia, Talisca marca pelo 3º jogo seguido na Champions League

Baiano foi decisivo em vitória do Fenerbahçe por 2 a 0 sobre o Sturm Graz, da Áustria

Téo Mazzoni
Por
Anderson Talisca marcou pelo terceiro jogo consecutivo na Champions League e ajudou o Fenerbahçe a vencer o Sturm Graz por 2 a 0
Anderson Talisca marcou pelo terceiro jogo consecutivo na Champions League e ajudou o Fenerbahçe a vencer o Sturm Graz por 2 a 0 - Foto: CELAL GUNES / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Maior talento revelado pelo Esporte Clube Bahia nos últimos anos, Anderson Talisca segue brilhando na atual edição da Champions League. Nesta quarta-feira, 5, em duelo válido pelo jogo de ida da terceira fase pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o baiano marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 do Fenerbahçe, da Turquia, sobre o Sturm Graz, da Áustria.

Veja:

O gol, marcado logo no início da partida, foi o terceiro de Anderson Talisca nesta edição da Champions League. O meio-campista já havia balançado as redes nos dois confrontos contra o Górnik Zabrze, da Polônia, ajudando o Fenerbahçe a garantir a classificação para a fase seguinte da competição.

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Com o gol na vitória por 2 a 0 sobre o Sturm Graz, Talisca deixou o clube turco ainda mais próximo da fase de liga da Champions League. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 11, às 15h30, na Merkur Arena, em Graz, na Áustria, com o Fenerbahçe em vantagem na disputa por uma vaga na próxima etapa do torneio.

Na quarta fase eliminatória, o vencedor do confronto enfrentará Lyon, da França,ou Sparta Praga, da República Tcheca.

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Números de Talisca impressionam na temporada passada


Em sua terceira temporada pelo Fenerbahçe, Anderson Talisca já conquistou a Supertaça Turca e segue como uma das principais referências ofensivas da equipe.

Na temporada 2025/26, o baiano vive o melhor momento artilheiro da carreira. O meio-campista marcou 27 gols em 45 partidas, além de contribuir com cinco assistências, superando a marca de 26 gols alcançada na temporada 2023/24, quando defendia o Al-Nassr.

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Tags

Anderson Talisca champions league Esporte Clube Bahia

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