APÓS LESÃO
Caio Alexandre avança na recuperação e tem previsão de volta no Bahia
Volante pode retornar nas próximas rodadas
O meio-campista Caio Alexandre deu mais um passo no processo de recuperação da nova lesão muscular que o afastou dos gramados. Fora da equipe desde o confronto contra o Atlético-MG, o camisa 8 participou parcialmente do treinamento do Esporte Clube Bahia nesta terça-feira, 4, durante a reapresentação do elenco no CT Evaristo de Macedo, e também nesta quarta-feira, 5.
O volante segue um cronograma individual de recuperação e a expectativa é que, nos próximos dias, volte a participar integralmente das atividades comandadas pelo técnico Rogério Ceni.
A tendência é que Caio Alexandre fique à disposição para retornar ao time nos próximos compromissos do Esquadrão pelo Campeonato Brasileiro. O jogador tem previsão de volta diante do Vasco, neste domingo, 9, na Arena Fonte Nova, ou contra a Chapecoense, no dia 16, conforme informações do portal A TARDE.
A preparação do Bahia para o duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão será concluída no sábado, 8, véspera do confronto diante da equipe carioca.
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Caio Alexandre acumula quatro lesões musculares em um ano
A sequência de problemas físicos tem sido um obstáculo para Caio Alexandre desde o segundo semestre de 2025. Em menos de um ano, o meio-campista sofreu quatro lesões musculares que limitaram sua sequência com a camisa tricolor.
Os problemas aconteceram nos seguintes períodos:
- Agosto de 2025: lesão no músculo reto femoral da coxa direita;
- Fevereiro de 2026: incômodo muscular no adutor da coxa direita;
- Maio de 2026: nova lesão muscular na coxa;
- Julho de 2026: reincidência de problema muscular na região posterior da coxa.