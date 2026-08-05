Caio Alexandre avança na recuperação e tem previsão de volta no Bahia

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O meio-campista Caio Alexandre deu mais um passo no processo de recuperação da nova lesão muscular que o afastou dos gramados. Fora da equipe desde o confronto contra o Atlético-MG, o camisa 8 participou parcialmente do treinamento do Esporte Clube Bahia nesta terça-feira, 4, durante a reapresentação do elenco no CT Evaristo de Macedo, e também nesta quarta-feira, 5.

O volante segue um cronograma individual de recuperação e a expectativa é que, nos próximos dias, volte a participar integralmente das atividades comandadas pelo técnico Rogério Ceni.





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A tendência é que Caio Alexandre fique à disposição para retornar ao time nos próximos compromissos do Esquadrão pelo Campeonato Brasileiro. O jogador tem previsão de volta diante do Vasco, neste domingo, 9, na Arena Fonte Nova, ou contra a Chapecoense, no dia 16, conforme informações do portal A TARDE.





A preparação do Bahia para o duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão será concluída no sábado, 8, véspera do confronto diante da equipe carioca.





Caio Alexandre acumula quatro lesões musculares em um ano

A sequência de problemas físicos tem sido um obstáculo para Caio Alexandre desde o segundo semestre de 2025. Em menos de um ano, o meio-campista sofreu quatro lesões musculares que limitaram sua sequência com a camisa tricolor.





Os problemas aconteceram nos seguintes períodos: