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Bahia perde bônus milionário por jejum de jogos de Cauly no São Paulo
Meia não alcançou cláusula prevista no contrato de empréstimo
O Esporte Clube Bahia perdeu a possibilidade de receber uma quantia milionária pela transferência de Cauly ao São Paulo. O motivo foi a sequência sem jogos do meio-campista pelo clube paulista, que impossibilitou o cumprimento de uma das metas previstas no contrato de empréstimo firmado entre as equipes.
Caso alcançasse o objetivo estipulado, o Tricolor de Aço teria direito a receber 600 mil euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 3,5 milhões. A bonificação estava condicionada à participação do jogador em 40 partidas pelo São Paulo, com pelo menos 45 minutos em campo em cada uma delas.
No entanto, Cauly não atua há seis jogos e soma apenas 13 partidas pelo clube paulista com a minutagem necessária para ativar a cláusula. Como o São Paulo poderá disputar, no máximo, mais 25 partidas até o fim da temporada, o meio-campista não conseguirá alcançar a marca estabelecida no contrato.
Bahia deixa de alcançar valor milionário na negociação
Com a meta descartada, o Bahia perdeu uma parcela importante da operação envolvendo o jogador. O acordo poderia render até R$ 15 milhões ao clube baiano ao término do vínculo de empréstimo.
Inicialmente, o São Paulo pagou cerca de 500 mil euros pelo empréstimo de Cauly, valor aproximado de R$ 2,9 milhões. Além disso, há uma cláusula de compra obrigatória no valor de 2 milhões de euros, cerca de R$ 12,3 milhões, que será ativada caso o meia alcance 25 partidas pelo clube paulista.
Somados os valores, a negociação poderia alcançar a marca de aproximadamente R$ 15 milhões aos cofres do Esquadrão.
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Cauly ainda não entrou em campo após a Copa do Mundo
Cauly não entra em campo desde a derrota do São Paulo para o Fluminense, no dia 16 de maio. O jogador ficou afastado por quatro partidas devido a dores no adutor e retornou ao elenco após a pausa para a Copa do Mundo.
Mesmo recuperado, o meio-campista ainda não voltou a ser utilizado pelo técnico Dorival Júnior.
No último sábado, 1, Cauly participou como titular do jogo-treino realizado pelo São Paulo contra o Ituano, no CT da Barra Funda. A atividade terminou com vitória paulista por 4 a 0 e teve como principal objetivo dar ritmo de jogo aos atletas que vêm recebendo menos oportunidades na temporada.