Bahia cresce nas projeções e fica entre os favoritos à Libertadores

Apenas na disputa do Campeonato Brasileiro até o fim de 2026, o Esporte Clube Bahia tem como principal objetivo da temporada garantir uma classificação direta para a Copa Libertadores da América de 2027. No cenário atual da Série A, o Esquadrão aparece como o 6º time com mais chances de conquistar uma vaga no torneio continental.

De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor de Aço possui aproximadamente 30,1% de probabilidade de classificação para a Libertadores, ficando atrás apenas de Palmeiras, Flamengo, Athletico, Fluminense e Red Bull Bragantino.





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Com 32 pontos conquistados, o Bahia ocupa atualmente a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, a dois pontos do G-4, que tem o Fluminense na 4ª posição. No entanto, é importante destacar que o Red Bull Bragantino — atual 6º colocado — tem um jogo a menos na competição.





Mesmo com 31 pontos, o clube paulista aparece à frente do Bahia nas projeções da UFMG para classificação à Libertadores, justamente em razão da partida atrasada que ainda precisa disputar.





Em busca de uma vaga no G-4, o Bahia volta a campo neste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), para enfrentar o Vasco, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Elenco do Bahia mira classificação direta para a Libertadores

Após o empate em confronto direto contra o Fluminense, na última quarta-feira, 29, o goleiro Ronaldo valorizou o ponto conquistado pelo Bahia no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), na briga por uma vaga direta na Libertadores.





“A gente veio para buscar o triunfo, mas, diante de tudo o que aconteceu e das circunstâncias da partida, é um ponto que pode somar muito na nossa caminhada rumo ao objetivo que a gente traçou para o fim do ano, que é a Libertadores”, destacou o arqueiro.





Antes disso, quem já havia definido a meta do Bahia no Campeonato Brasileiro foi o atual capitão da equipe, o volante Erick. Após o empate contra o Atlético-MG, no dia 21 de julho, o jogador afirmou que o Esquadrão tem condições de retornar à Libertadores por meio de uma vaga no G-4 da Série A.



