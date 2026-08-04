Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

NOVE PARTIDAS

Artilheiro do Bahia amarga o maior jejum de gols da temporada

Willian José não marca desde abril

Téo Mazzoni
Por
Willian José durante partida do Bahia
Willian José durante partida do Bahia - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

Artilheiro do Esporte Clube Bahia na atual temporada, com oito gols marcados, Willian José vive seu maior jejum de gols em 2026. O atacante não balança as redes há nove jogos, desde o empate por 2 a 2 contra o Santos, no dia 25 de abril, há mais de três meses — considerando o período de paralisação do calendário em razão da Copa do Mundo.

Desde o último gol, o centroavante entrou em campo em todas as nove partidas disputadas pelo Esquadrão e contribuiu apenas com uma assistência, no duelo contra o Coritiba, em 25 de maio.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O atacante, inclusive, foi titular em sete desses confrontos. No entanto, após a regularização de Alejo Véliz, o argentino passou a ocupar a vaga no time titular do Esquadrão e iniciou as duas partidas mais recentes, contra Corinthians e Fluminense.

Ao todo, Willian José acumula 508 minutos sem marcar gols pelo Bahia.

Confira o jejum de gols do atacante:

  • 29/07/2026 – Fluminense 0 x 0 Bahia (Série A – 21ª rodada)
  • 26/07/2026 – Bahia 1 x 1 Corinthians (Série A – 20ª rodada)
  • 21/07/2026 – Atlético-MG 1 x 1 Bahia (Série A – 19ª rodada)
  • 17/07/2026 – Bahia 2 x 0 Chapecoense (Série A – 4ª rodada*)
  • 30/05/2026 – Bahia 2 x 1 Botafogo (Série A – 18ª rodada)
  • 25/05/2026 – Coritiba 3 x 2 Bahia (Série A – 17ª rodada)
  • 17/05/2026 – Bahia 1 x 1 Grêmio (Série A – 16ª rodada)
  • 09/05/2026 – Bahia 1 x 2 Cruzeiro (Série A – 15ª rodada)
  • 03/05/2026 – São Paulo 2 x 2 Bahia (Série A – 14ª rodada)

*Jogo atrasado da 4ª rodada.


O jejum atual, porém, ainda não é o pior de Willian José com a camisa do Bahia. Em 2025, pouco tempo após sua estreia, o atacante ficou 12 jogos consecutivos sem marcar. Apesar disso, encerrou a temporada passada como artilheiro do Esquadrão, com 20 gols.

Leia Também:

QUEM SERÁ O ESCOLHIDO?

Bahia pode apostar em "torres gêmeas" e ataque inédito contra o Vasco
Bahia pode apostar em "torres gêmeas" e ataque inédito contra o Vasco imagem

E.C.BAHIA

Lênin Franco se declara ao Bahia e desabafa em retorno a Salvador
Lênin Franco se declara ao Bahia e desabafa em retorno a Salvador imagem

FAXINA

Reformulação no Bahia: City antecipa faxina e abre espaço para a base
Reformulação no Bahia: City antecipa faxina e abre espaço para a base imagem

Jejum não impede atacante de voltar ao time titular

Apesar da sequência sem balançar as redes, Willian José pode voltar a aparecer entre os titulares no próximo compromisso do Bahia, diante do Vasco, no dia 9 de agosto. A possibilidade, entretanto, não é substituir Alejo Véliz, mas atuar ao lado do argentino.

Isso porque Erick Pulga recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática na partida. Assim, embora o substituto natural do camisa 16 seja Mateo Sanabria, o técnico Rogério Ceni já afirmou que não vê problema em utilizar dois centroavantes juntos.

A ideia é formar uma dupla com um atacante de maior mobilidade e capacidade de flutuação, como Willian José, e outro com presença mais constante na área, caso de Alejo Véliz.

Em determinados jogos, especialmente em casa, porque dão um poder de jogo aéreo maior, assim como Willian e Everaldo também podem. (...) Sem dúvidas, é possível, com uma combinação de um jogador flutuando e outro entrando na área Rogério Ceni - técnico do Bahia
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia Willian José

Relacionadas

Mais lidas