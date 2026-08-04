Artilheiro do Bahia amarga o maior jejum de gols da temporada

Artilheiro do Esporte Clube Bahia na atual temporada, com oito gols marcados, Willian José vive seu maior jejum de gols em 2026. O atacante não balança as redes há nove jogos, desde o empate por 2 a 2 contra o Santos, no dia 25 de abril, há mais de três meses — considerando o período de paralisação do calendário em razão da Copa do Mundo.

Desde o último gol, o centroavante entrou em campo em todas as nove partidas disputadas pelo Esquadrão e contribuiu apenas com uma assistência, no duelo contra o Coritiba, em 25 de maio.





Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O atacante, inclusive, foi titular em sete desses confrontos. No entanto, após a regularização de Alejo Véliz, o argentino passou a ocupar a vaga no time titular do Esquadrão e iniciou as duas partidas mais recentes, contra Corinthians e Fluminense.





Ao todo, Willian José acumula 508 minutos sem marcar gols pelo Bahia.





Confira o jejum de gols do atacante:

29/07/2026 – Fluminense 0 x 0 Bahia (Série A – 21ª rodada)

26/07/2026 – Bahia 1 x 1 Corinthians (Série A – 20ª rodada)

21/07/2026 – Atlético-MG 1 x 1 Bahia (Série A – 19ª rodada)

17/07/2026 – Bahia 2 x 0 Chapecoense (Série A – 4ª rodada * )

) 30/05/2026 – Bahia 2 x 1 Botafogo (Série A – 18ª rodada)

25/05/2026 – Coritiba 3 x 2 Bahia (Série A – 17ª rodada)

17/05/2026 – Bahia 1 x 1 Grêmio (Série A – 16ª rodada)

09/05/2026 – Bahia 1 x 2 Cruzeiro (Série A – 15ª rodada)

03/05/2026 – São Paulo 2 x 2 Bahia (Série A – 14ª rodada)

*Jogo atrasado da 4ª rodada.



O jejum atual, porém, ainda não é o pior de Willian José com a camisa do Bahia. Em 2025, pouco tempo após sua estreia, o atacante ficou 12 jogos consecutivos sem marcar. Apesar disso, encerrou a temporada passada como artilheiro do Esquadrão, com 20 gols.





Jejum não impede atacante de voltar ao time titular

Apesar da sequência sem balançar as redes, Willian José pode voltar a aparecer entre os titulares no próximo compromisso do Bahia, diante do Vasco, no dia 9 de agosto. A possibilidade, entretanto, não é substituir Alejo Véliz, mas atuar ao lado do argentino.





Isso porque Erick Pulga recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática na partida. Assim, embora o substituto natural do camisa 16 seja Mateo Sanabria, o técnico Rogério Ceni já afirmou que não vê problema em utilizar dois centroavantes juntos.





A ideia é formar uma dupla com um atacante de maior mobilidade e capacidade de flutuação, como Willian José, e outro com presença mais constante na área, caso de Alejo Véliz.