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Artilheiro do Bahia amarga o maior jejum de gols da temporada
Willian José não marca desde abril
Artilheiro do Esporte Clube Bahia na atual temporada, com oito gols marcados, Willian José vive seu maior jejum de gols em 2026. O atacante não balança as redes há nove jogos, desde o empate por 2 a 2 contra o Santos, no dia 25 de abril, há mais de três meses — considerando o período de paralisação do calendário em razão da Copa do Mundo.
Desde o último gol, o centroavante entrou em campo em todas as nove partidas disputadas pelo Esquadrão e contribuiu apenas com uma assistência, no duelo contra o Coritiba, em 25 de maio.
O atacante, inclusive, foi titular em sete desses confrontos. No entanto, após a regularização de Alejo Véliz, o argentino passou a ocupar a vaga no time titular do Esquadrão e iniciou as duas partidas mais recentes, contra Corinthians e Fluminense.
Ao todo, Willian José acumula 508 minutos sem marcar gols pelo Bahia.
Confira o jejum de gols do atacante:
- 29/07/2026 – Fluminense 0 x 0 Bahia (Série A – 21ª rodada)
- 26/07/2026 – Bahia 1 x 1 Corinthians (Série A – 20ª rodada)
- 21/07/2026 – Atlético-MG 1 x 1 Bahia (Série A – 19ª rodada)
- 17/07/2026 – Bahia 2 x 0 Chapecoense (Série A – 4ª rodada*)
- 30/05/2026 – Bahia 2 x 1 Botafogo (Série A – 18ª rodada)
- 25/05/2026 – Coritiba 3 x 2 Bahia (Série A – 17ª rodada)
- 17/05/2026 – Bahia 1 x 1 Grêmio (Série A – 16ª rodada)
- 09/05/2026 – Bahia 1 x 2 Cruzeiro (Série A – 15ª rodada)
- 03/05/2026 – São Paulo 2 x 2 Bahia (Série A – 14ª rodada)
*Jogo atrasado da 4ª rodada.
O jejum atual, porém, ainda não é o pior de Willian José com a camisa do Bahia. Em 2025, pouco tempo após sua estreia, o atacante ficou 12 jogos consecutivos sem marcar. Apesar disso, encerrou a temporada passada como artilheiro do Esquadrão, com 20 gols.
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Jejum não impede atacante de voltar ao time titular
Apesar da sequência sem balançar as redes, Willian José pode voltar a aparecer entre os titulares no próximo compromisso do Bahia, diante do Vasco, no dia 9 de agosto. A possibilidade, entretanto, não é substituir Alejo Véliz, mas atuar ao lado do argentino.
Isso porque Erick Pulga recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática na partida. Assim, embora o substituto natural do camisa 16 seja Mateo Sanabria, o técnico Rogério Ceni já afirmou que não vê problema em utilizar dois centroavantes juntos.
A ideia é formar uma dupla com um atacante de maior mobilidade e capacidade de flutuação, como Willian José, e outro com presença mais constante na área, caso de Alejo Véliz.
Em determinados jogos, especialmente em casa, porque dão um poder de jogo aéreo maior, assim como Willian e Everaldo também podem. (...) Sem dúvidas, é possível, com uma combinação de um jogador flutuando e outro entrando na área Rogério Ceni - técnico do Bahia