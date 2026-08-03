Bahia pode apostar em "torres gêmeas" e ataque inédito contra o Vasco

A ausência de Erick Pulga do próximo jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro pode abrir espaço para uma combinação inédita no ataque. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante está fora do duelo contra o Vasco, no próximo domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Titular do Tricolor com Rogério Ceni, Pulga pode ter sua vaga preenchida por diferentes opções, que também oferecem qualidades distintas no setor de ataque. O substituto natural é o argentino Mateo Sanabria, que esteve em campo por apenas cinco minutos no retorno da pausa para a Copa, mas tem características parecidas com as do camisa 16.

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Sanabria tem características semelhantes

Ponta esquerda, rápido e driblador, Sanabria é a alternativa que mais se encaixa no modelo de jogo atual do Bahia, mas outros jogadores podem dar um toque extra no time titular. Willian José, por exemplo, é uma opção para caso Ceni queira fazer mais modificações na equipe.

A formação com dois atacantes com características de camisa 9 já foi debatida anteriormente pelo treinador. Questionado se Alejo Véliz e Willian José podem jogar juntos, Rogério confirmou que a possibilidade é real.

A ideia seria combinar um atacante com maior capacidade de flutuação, como o camisa 12, e o outro com presença mais constante dentro da área, como o argentino recém-chegado.

“Em determinados jogos, especialmente em casa, porque dão um poder de jogo aéreo maior, assim como Willian e Everaldo também podem. (...) Sem dúvidas, é possível, com uma combinação de um jogador flutuando e outro entrando na área”, afirmou Rogério Ceni.

Alejo Véliz em treinamento pelo Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Everton Ribeiro também é uma alternativa

Outro jogador que provou que pode jogar em diferentes funções e pode aparecer no time é Everton Ribeiro. Já com 37 anos de idade e sem as mesmas condições físicas para contribuir na marcação que antes, o camisa 10 já foi utilizado no setor ofensivo.

"Everton é um jogador dinâmico que estamos tentando a longevidade dele. Ele é muito inteligente, quando flutua abre espaços e sabe colocar os companheiros em condições de gols. trabalhei ele nessa função, trabalho no 4-5-1, pela função natural, lado direito do tripé. "É o que a gente tenta tirar dele, correr menos e fazer o que faz de melhor, pensar as jogadas e executá-las". explicou Ceni em entrevista coletiva.

Atletas como Kauê Furquim e Ruan Pablo, que também se encaixam nesta formação, estarão à disposição da Seleção Brasileira sub-17 e sub-20, respectivamente, e não estarão à disposição de Rogério Ceni.