Ex-Bahia brilha na Copa do Brasil e quebra jejum de 5 anos em decisão

O lateral-esquerdo Matheus Bahia havia marcado um gol pela última vez em novembro de 2021, período em que ainda defendia o clube que carrega em seu nome, mas a longa espera acabou neste domingo, 2. O jogador de 26 anos marcou o primeiro gol do Internacional na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no Beira-Rio.

O confronto aconteceu pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e colocou o Colorado na frente por uma vaga nas quartas de final. Aos 15 minutos do 2º tempo, Matheus Bahia apareceu dentro da área após cobrança de escanteio e finalizou com a perna direita para o fundo da rede.

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Assista:

Internacional 1x0 Corinthians



⚽️ Matheus Bahia



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"Muito feliz pelo momento que tenho vivido com a camisa, de chegar, de conseguir jogar, desempenhar. Desde quando cheguei eu fiz um papel um pouco mais defensivo, mas aos poucos a gente vai pegando o plano de jogo, vai sabendo quando atacar, e eu fui feliz ali na marcação do rebote do escanteio", disse o jogador depois de marcar.

Relembre a última vez

O lateral-esquerdo havia marcado pela última vez pelo Campeonato Brasileiro 2021, no triunfo do Bahia por 3 a 1 sobre o Grêmio, na Arena Fonte Nova. Desde então, foram quase cinco anos e quatro temporadas disputadas pelo jogador com o grito de gol entalado na garganta.

Matheus Bahia deixou o Tricolor ao final de 2023 para assinar com o Ceará por empréstimo, contribuiu no acesso à Série A em 2024, sendo um dos destaques da equipe na Segunda Divisão, mas sofreu um rebaixamento com o Vozão em 2025.

Fora dos planos do Bahia do técnico Rogério Ceni, o jogador foi adquirido em definitivo nesta temporada pelo Internacional — clube que ajudou Matheus a quebrar o jejum de quase cinco anos sem marcar gols.

Lateral-esquerdo de origem, o jogador desempenha funções táticas e possui características mais defensivas dentro de campo, e não está atribuído totalmente à tarefa de fazer gols, já que não atua perto da área do time adversário. Apesar disso, um longo período sem fazer gols, mesmo para um defensor, pode afetar a confiança e o mental de um atleta.