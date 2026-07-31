E.C.BAHIA
Joia do Bahia é convocada para Seleção Brasileira e busca o Mundial
Atacante vai disputar amistosos preparatórios para a Copa do Mundo
Uma das principais promessas do Bahia, o atacante Kauê Furquim foi convocado para Seleção Brasileira sub-17 nesta sexta-feira, 31. O camisa 57 do Tricolor é o segundo jogador chamado pela Amarelinha nesta semana, depois de Ruan Pablo integrar a lista do técnico Paulo Victor do Brasil sub-20.
Furquim foi um dos 25 jogadores convocados pelo treinador Carlos Eduardo Patetuci para jogar dois amistosos contra a Venezuela, nos dias 20 e 23 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.
Os confrontos fazem parte da preparação para a disputa da Copa do Mundo da categoria, que será realizada entre 19 de novembro e 13 de dezembro deste ano, no Catar. O planejamento da CBF é testar alternativas e ampliar as possibilidades para a formação do elenco do Brasil na competição.
Atacante tem histórico na Seleção
Kauê Furquim já havia sido convocado para defender a Seleção Brasileira sub-17 no mês de junho, quando participou da vitória por 1 a 0 sobre os Estados Unidos, na Arena das Dunas, em Natal. O atacante do Bahia, inclusive, deu a assistência para o único gol da partida.
Em abril, o jogador foi eleito o melhor jogador da goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia, em duelo disputado no Paraguai, após marcar três gols no Estádio Ameliano Villeta, em Villeta.
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O jogador chegou do Corinthians ao Tricolor em agosto do ano passado, quando viu sua multa rescisória avaliada em R$ 14 milhões ser paga pelo clube baiano. O time paulista chegou a emitir nota oficial e tratar a movimentação do Esquadrão como "ilícita e imoral", além de romper relações institucionais com a equipe e o Grupo City.
Veja todos os convocados da Seleção Brasileira:
Goleiros
- Arthur Sehn (Athletico-PR);
- Gabriel Werneck (Flamengo);
- Vitor Wachter (Grêmio );
Laterais
- Marcos Pesseti (Athletico-PR);
- Samuel Almeida (Atlético-MG);
- Arthur Monteiro (Athletico-PR);
- Juan Ramos (Palmeiras);
Zagueiros
- Breno Sales (Vasco da Gama);
- David Brendo (Grêmio);
- Murilo Camargo (Athletico-PR);
- Talles Beni (Red Bull Bragantino);
Meias
- Andrey Oliveira (Fluminense);
- Eduardo Conceição (Palmeiras);
- Eduardo Pape (Cruzeiro);
- Leonardo Cerci (Athletico-PR);
- Niakson Vithor (Palmeiras);
- Robert William (São Paulo);
- Vinicius Rocha (Santos);
Atacantes
- Aiyran Vieira (Cuiabá);
- Bryan Lima (Athletico-PR);
- João Bezerra (Internacional);
- Kauê Furquim (Bahia);
- Nadson Souza (Santos);
- Riquelme Henrique (Atlético-MG);
- Rodrigo Junior (Vasco da Gama).