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E.C.BAHIA

Joia do Bahia é convocada para Seleção Brasileira e busca o Mundial

Atacante vai disputar amistosos preparatórios para a Copa do Mundo

Lucas Vilas Boas
Por
Kauê Furquim comemorando gol pela Seleção Brasileira
Kauê Furquim comemorando gol pela Seleção Brasileira - Foto: Nelson Terme / CBF

Uma das principais promessas do Bahia, o atacante Kauê Furquim foi convocado para Seleção Brasileira sub-17 nesta sexta-feira, 31. O camisa 57 do Tricolor é o segundo jogador chamado pela Amarelinha nesta semana, depois de Ruan Pablo integrar a lista do técnico Paulo Victor do Brasil sub-20.

Furquim foi um dos 25 jogadores convocados pelo treinador Carlos Eduardo Patetuci para jogar dois amistosos contra a Venezuela, nos dias 20 e 23 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

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Os confrontos fazem parte da preparação para a disputa da Copa do Mundo da categoria, que será realizada entre 19 de novembro e 13 de dezembro deste ano, no Catar. O planejamento da CBF é testar alternativas e ampliar as possibilidades para a formação do elenco do Brasil na competição.

Atacante tem histórico na Seleção

Kauê Furquim já havia sido convocado para defender a Seleção Brasileira sub-17 no mês de junho, quando participou da vitória por 1 a 0 sobre os Estados Unidos, na Arena das Dunas, em Natal. O atacante do Bahia, inclusive, deu a assistência para o único gol da partida.

Em abril, o jogador foi eleito o melhor jogador da goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia, em duelo disputado no Paraguai, após marcar três gols no Estádio Ameliano Villeta, em Villeta.

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DE VOLTA

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O jogador chegou do Corinthians ao Tricolor em agosto do ano passado, quando viu sua multa rescisória avaliada em R$ 14 milhões ser paga pelo clube baiano. O time paulista chegou a emitir nota oficial e tratar a movimentação do Esquadrão como "ilícita e imoral", além de romper relações institucionais com a equipe e o Grupo City.

Veja todos os convocados da Seleção Brasileira:

Goleiros

  • Arthur Sehn (Athletico-PR);
  • Gabriel Werneck (Flamengo);
  • Vitor Wachter (Grêmio );

Laterais

  • Marcos Pesseti (Athletico-PR);
  • Samuel Almeida (Atlético-MG);
  • Arthur Monteiro (Athletico-PR);
  • Juan Ramos (Palmeiras);

Zagueiros

  • Breno Sales (Vasco da Gama);
  • David Brendo (Grêmio);
  • Murilo Camargo (Athletico-PR);
  • Talles Beni (Red Bull Bragantino);

Meias

  • Andrey Oliveira (Fluminense);
  • Eduardo Conceição (Palmeiras);
  • Eduardo Pape (Cruzeiro);
  • Leonardo Cerci (Athletico-PR);
  • Niakson Vithor (Palmeiras);
  • Robert William (São Paulo);
  • Vinicius Rocha (Santos);

Atacantes

  • Aiyran Vieira (Cuiabá);
  • Bryan Lima (Athletico-PR);
  • João Bezerra (Internacional);
  • Kauê Furquim (Bahia);
  • Nadson Souza (Santos);
  • Riquelme Henrique (Atlético-MG);
  • Rodrigo Junior (Vasco da Gama).
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