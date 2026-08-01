Fluminense de Feira x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

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O Bahia enfrenta o Fluminense de Feira pelo jogo de volta da grande final do Campeonato Baiano Sub-20 neste sábado, 1º de agosto, às 15h (de Brasília). A partida decisiva será realizada no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Os Pivetes de Aço chegam para o confronto com o título praticamente encaminhado após aplicar uma goleada histórica por 8 a 0 no jogo de ida, realizado no estádio de Pituaçu, em Salvador.

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Com a margem construída, o Esporte Clube Bahia pode perder por até sete gols de diferença que, ainda assim, garantirá o octacampeonato consecutivo da competição estadual de base.

No jogo de ida, um momento curioso marcou o duelo. Um ataque de vespas paralisou o jogo por alguns minutos. Jogadores tiveram que ficar deitados no gramado até o perigo passar.

Onde assistir o jogo ao vivo

A transmissão ao vivo com imagens será realizada pela TVE Bahia, que inicia a cobertura pré-jogo às 14h45. O duelo será exibido para todo o Brasil pelo canal 222 das novas parabólicas digitais e gratuitamente no canal oficial da emissora no YouTube.

Flu de Feira precisa de reviravolta histórica

Para o Fluminense de Feira, que disputa a final da categoria pela segunda vez em sua história, o desafio é buscar um feito inédito para levantar a taça do Baianão Sub-20, edição que contou com 24 clubes.

No duelo de ida, o destaque tricolor foi o atacante Carioca, autor de três gols, além dos tentos marcados por Fredi, Dell, Gerald, João Andrade e Dyllan.

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Prováveis escalações para a final

Bahia: Victor; Wendel, Gerald, Fred e Santana; Sidney, Pedrinho e Roger Gabriel; Carioca, João Andrade e Dell.

Fluminense de Feira: Guilherme; Gustavo, Erick Cristian e Mateus Camargo; Danilo, Israel e Erick Pablo; Gean Carlo, Miguel Garcia e Kaique Gonçalves.

Detalhes do Campeonato Baiano Sub-20