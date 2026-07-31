Saiba por que o Bahia ficará quase duas semanas sem jogar

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O Esporte Clube Bahia não entrará em campo neste fim de semana e também ficará sem partidas durante a próxima semana. O próximo compromisso do Esquadrão está marcado apenas para o dia 9 de agosto, domingo, quando a equipe enfrenta o Vasco, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Entenda por que o Bahia ficará 11 dias sem jogar

O longo período sem jogos acontece por conta da programação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que reservou o intervalo para a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil.





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Os confrontos de ida da competição começam neste sábado, 1, enquanto os jogos de volta serão realizados até a quinta-feira, 6. Com isso, o calendário do Campeonato Brasileiro retorna apenas no fim de semana seguinte.





Como o Bahia foi eliminado da principal competição mata-mata do país pelo Remo, na quinta fase, o clube ficará 11 dias sem entrar em campo. O período é contado a partir do empate contra o Fluminense, na última quarta-feira, 29.





Elenco do Bahia retorna aos treinos no CT Evaristo de Macedo

Após o empate sem gols diante do Fluminense, o elenco do Bahia recebeu folga na quinta-feira, 30, e voltou aos trabalhos nesta sexta-feira, 31, no CT Evaristo de Macedo.





Sem grandes novidades, o zagueiro Marco Moreno participou normalmente das atividades e segue com previsão de estar à disposição do técnico Rogério Ceni para o confronto contra o Vasco.





O meio-campista Erick, que trata uma infecção no pé, realizou trabalhos na academia, enquanto Kike Olivera deu sequência ao processo de preparação física individual no campo 2.