Bahia homenageia Baresi e relembra encontro com lenda italiana

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O lendário zagueiro italiano Franco Baresi deixou o mundo do futebol de luto nesta sexta-feira, 31, após falecer aos 66 anos. Campeão do Mundo pela Itália em 1982 e vice-campeão mundial em 1994, quando a seleção italiana perdeu a final para o Brasil, o defensor realizava tratamento oncológico desde 2025, após a retirada de um nódulo no pulmão.





Bahia relembra encontro com lenda do futebol italiano



O anúncio da morte de Baresi foi feito pelo Milan, clube pelo qual o ex-zagueiro atuou durante toda a carreira profissional, entre 1977 e 1997. Após a confirmação, o Esporte Clube Bahia lamentou a partida de um dos maiores defensores da história do futebol e relembrou a camisa tricolor entregue ao ídolo italiano.





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“O Esquadrão se soma à comoção mundial pelo falecimento do lendário zagueiro italiano Franco Baresi. Tricampeão da Champions League pelo Milan, onde também foi capitão nas décadas de 1980 e 90 além de hexa-nacional, o dono da icônica camisa 6 publicou a foto acima em setembro de 2021 recebendo nosso manto das mãos do campeão olímpico e embaixador tricolor Hebert Conceição”, escreveu o perfil do Bahia nas redes sociais.





Veja:

A camisa entregue ao italiano levava o nome do ex-zagueiro e o número 6, utilizado por Baresi durante a histórica trajetória construída no Milan. O defensor esteve em Salvador em 2021 para participar das gravações de um documentário sobre a própria carreira.