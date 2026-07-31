Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

HOMENAGEM ESPECIAL DO BAHIA

Bahia homenageia Baresi e relembra encontro com lenda italiana

Após a morte do ex-zagueiro italiano, o Esquadrão resgatou a homenagem feita ao ídolo do Milan

Téo Mazzoni
Por
O clube relembrou a camisa tricolor entregue ao ídolo do Milan durante sua passagem por Salvador em 2021.
O clube relembrou a camisa tricolor entregue ao ídolo do Milan durante sua passagem por Salvador em 2021. - Foto: Reprodução / EC Bahia

O lendário zagueiro italiano Franco Baresi deixou o mundo do futebol de luto nesta sexta-feira, 31, após falecer aos 66 anos. Campeão do Mundo pela Itália em 1982 e vice-campeão mundial em 1994, quando a seleção italiana perdeu a final para o Brasil, o defensor realizava tratamento oncológico desde 2025, após a retirada de um nódulo no pulmão.

Leia Também:

SÓ SEIS JOGADORES CONSEGUIRAM

Atuação de gala coloca Ronaldo em lista seleta da Série A
Atuação de gala coloca Ronaldo em lista seleta da Série A imagem

ALERTA NO BAHIA?

Emprestado pelo Bahia, Cauly amarga jejum de jogos no São Paulo
Emprestado pelo Bahia, Cauly amarga jejum de jogos no São Paulo imagem

FUTEBOL

Ronaldo rouba posto de Lucas Arcanjo após atuação contra o Fluminense
Ronaldo rouba posto de Lucas Arcanjo após atuação contra o Fluminense imagem

Bahia relembra encontro com lenda do futebol italiano


O anúncio da morte de Baresi foi feito pelo Milan, clube pelo qual o ex-zagueiro atuou durante toda a carreira profissional, entre 1977 e 1997. Após a confirmação, o Esporte Clube Bahia lamentou a partida de um dos maiores defensores da história do futebol e relembrou a camisa tricolor entregue ao ídolo italiano.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“O Esquadrão se soma à comoção mundial pelo falecimento do lendário zagueiro italiano Franco Baresi. Tricampeão da Champions League pelo Milan, onde também foi capitão nas décadas de 1980 e 90 além de hexa-nacional, o dono da icônica camisa 6 publicou a foto acima em setembro de 2021 recebendo nosso manto das mãos do campeão olímpico e embaixador tricolor Hebert Conceição”, escreveu o perfil do Bahia nas redes sociais.

Veja:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Franco Baresi (@francobaresi)

A camisa entregue ao italiano levava o nome do ex-zagueiro e o número 6, utilizado por Baresi durante a histórica trajetória construída no Milan. O defensor esteve em Salvador em 2021 para participar das gravações de um documentário sobre a própria carreira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia Franco Baresi

Relacionadas

Mais lidas