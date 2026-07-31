Emprestado pelo Bahia, Cauly amarga jejum de jogos no São Paulo

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Emprestado pelo Esporte Clube Bahia ao São Paulo até o fim de 2026, o meio-campista Cauly não entra em campo há seis jogos pelo clube paulista. A última atuação do camisa 80 aconteceu há mais de dois meses, quando foi titular na partida contra o Fluminense, no dia 17 de maio, pelo Campeonato Brasileiro.

Lesão e falta de oportunidades afastam Cauly dos gramados

A ausência de Cauly em quatro desses seis compromissos, no entanto, é explicada por um problema na região adutora da coxa direita sofrido antes da Copa do Mundo. Em razão da lesão, o meio-campista desfalcou o São Paulo nos confrontos contra Millonarios, da Colômbia, Botafogo, Boston River, do Uruguai, e Remo, todos disputados antes da paralisação do calendário brasileiro.





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Após o retorno das competições, o jogador voltou a ser relacionado para as partidas contra Athletico e Flamengo, mas permaneceu no banco de reservas e não recebeu oportunidades ao longo dos confrontos.





Cláusula contratual coloca Bahia em estado de atenção

A falta de minutos de Cauly nas partidas mais recentes do São Paulo, inclusive, acende um alerta no Bahia. Isso porque o contrato de empréstimo do atleta prevê metas que podem obrigar o clube paulista a exercer a compra em definitivo do jogador.





Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, para que a cláusula de compra obrigatória seja ativada, Cauly precisa entrar em campo em 25 partidas pelo São Paulo.





Até o momento, porém, o camisa 80 soma 20 jogos com a camisa do Tricolor Paulista, ou seja, está a apenas cinco partidas de atingir a meta prevista no contrato.





Bahia pode receber mais de R$ 15 milhões com metas

Caso a primeira meta seja alcançada, o Bahia receberá cerca de 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 11,62 milhões) pela venda de 50% dos direitos econômicos do meio-campista.





O contrato também prevê uma segunda meta esportiva que, se atingida, poderá render mais 600 mil euros ao Tricolor de Aço, valor equivalente a aproximadamente R$ 3,486 milhões na cotação atual.





Se todas as metas previstas no vínculo forem cumpridas, o Bahia ainda permanecerá com cerca de 25% dos direitos econômicos de Cauly, podendo lucrar em uma eventual negociação futura.





Vale lembrar que, pelo empréstimo, o São Paulo desembolsou 500 mil euros — aproximadamente R$ 2,905 milhões — ao Esquadrão.