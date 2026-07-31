Vice do Brasil em 1994, lenda do futebol mundial morre aos 66 anos

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Um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, o italiano Franco Baresi faleceu nesta sexta-feira, 31, aos 66 anos. O anúncio foi feito pelo Milan, único clube pelo qual atuou durante toda a sua carreira, de 1977 a 1997.

O ex-atleta passava por tratamento oncológico desde 2025, quando retirou um nódulo no pulmão.

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"Toda a história do Milan está em lágrimas com a morte de Franco Baresi. Seu exemplo e integridade estarão para sempre impressos no DNA do clube, assim como sua icônica camisa 6", publicou o clube em seu perfil nas redes sociais.

A última aparição pública do ex-zagueiro foi na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, em fevereiro, quando, juntamente com o ex-zagueiro da Inter de Milão, Giuseppe Bergomi, carregou a tocha olímpica até o San Siro – o estádio onde jogava.

Conquistas

Em campo, Franco Baresi conquistou três Ligas dos Campeões pelo Milan, além de seis campeonatos italianos.

Já pela seleção nacional, o defensor fez parte do elenco campeão mundial em 1982. Também foi vice-campeão em 1994, contra o Brasil — na final, inclusive, ele foi um dos jogadores que perdeu pênalti na final.