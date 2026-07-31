Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL

LUTO

Vice do Brasil em 1994, lenda do futebol mundial morre aos 66 anos

Milan, único clube pelo qual ele atuou ao longo de toda a sua carreira, prestou homenagem

Yuri Abreu
Por
Franco Baresi, ex-zagueiro do Milan e da Seleção Italiana, morreu aos 66 anos
Franco Baresi, ex-zagueiro do Milan e da Seleção Italiana, morreu aos 66 anos - Foto: AFP

Um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, o italiano Franco Baresi faleceu nesta sexta-feira, 31, aos 66 anos. O anúncio foi feito pelo Milan, único clube pelo qual atuou durante toda a sua carreira, de 1977 a 1997.

O ex-atleta passava por tratamento oncológico desde 2025, quando retirou um nódulo no pulmão.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Toda a história do Milan está em lágrimas com a morte de Franco Baresi. Seu exemplo e integridade estarão para sempre impressos no DNA do clube, assim como sua icônica camisa 6", publicou o clube em seu perfil nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por AC Milan (@acmilan)

A última aparição pública do ex-zagueiro foi na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, em fevereiro, quando, juntamente com o ex-zagueiro da Inter de Milão, Giuseppe Bergomi, carregou a tocha olímpica até o San Siro – o estádio onde jogava.

Leia Também:

FUTEBOL

Ronaldo rouba posto de Lucas Arcanjo após atuação contra o Fluminense
Ronaldo rouba posto de Lucas Arcanjo após atuação contra o Fluminense imagem

ESPORTES

Clube histórico paulista recebe proposta de R$ 1 bilhão para virar SAF
Clube histórico paulista recebe proposta de R$ 1 bilhão para virar SAF imagem

ALÉM DO CAMPO

Bahia inicia projeto inédito com nova geração de talentos da base
Bahia inicia projeto inédito com nova geração de talentos da base imagem

Conquistas

Em campo, Franco Baresi conquistou três Ligas dos Campeões pelo Milan, além de seis campeonatos italianos.

Já pela seleção nacional, o defensor fez parte do elenco campeão mundial em 1982. Também foi vice-campeão em 1994, contra o Brasil — na final, inclusive, ele foi um dos jogadores que perdeu pênalti na final.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo Franco Baresi Itália milan

Relacionadas

Mais lidas