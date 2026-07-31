Atuação de gala coloca Ronaldo em lista seleta da Série A

Após o empate do Esporte Clube Bahia com o Fluminense, na última quarta-feira, 29, o goleiro Ronaldo passou a integrar uma lista seleta na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Atuação decisiva rende nota máxima a Ronaldo

Principal responsável pelo 0 a 0 no Maracanã, o arqueiro teve uma atuação de gala, com dez defesas ao longo da partida, sendo cinco delas em finalizações de dentro da área. Com o desempenho, tornou-se apenas o sexto jogador da Série A de 2026 a receber nota 10.





Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No SofaScore, plataforma especializada em estatísticas e desempenho, Ronaldo recebeu a nota máxima pela atuação diante do Fluminense. Com isso, juntou-se a outro jogador do Esquadrão entre os poucos atletas da competição que alcançaram a pontuação máxima: o também goleiro Léo Vieira.





Léo Vieira também integra grupo seleto

A nota 10 de Léo Vieira, porém, foi obtida antes de sua chegada ao Bahia. Na ocasião, quando ainda defendia a Chapecoense, o goleiro recebeu a avaliação máxima após a partida contra o Vasco, na qual também realizou dez defesas, sendo cinco delas em chutes de dentro da área.





Bahia é o único clube com dois jogadores na lista

Ronaldo e Léo Vieira, do Bahia, integram a seleta lista ao lado de Ferreirinha, do São Paulo, Isidro Pitta, do Red Bull Bragantino, Samuel Lino, do Flamengo, e Carbonero, do Internacional, como os únicos jogadores da atual edição do Campeonato Brasileiro a receber nota 10 no SofaScore.





Com dois representantes no grupo, o Bahia é o único clube da Série A a contar com mais de um jogador entre os atletas que alcançaram a nota máxima na plataforma de estatísticas.