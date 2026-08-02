Venda mais cara da história do Bahia acerta com clube da Série A

Venda mais cara da história do Bahia, o uruguaio Luciano Rodríguez é o novo reforço do Cruzeiro nesta janela de transferências. O clube mineiro acertou a contratação do jogador por empréstimo de um ano com opção de compra junto ao Neom SC, da Arábia Saudita.

As partes já possuem um acordo verbal, e restam apenas trâmites burocráticos para a contração ser finalizada. A informação foi divulgada pelo UOL.

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Em setembro de 2025, Lucho Rodríguez deixou o Bahia para defender o Neon SC em uma negociação de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 126,6 milhões), além de mais 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,6 milhões) condicionados à metas por produtividade.

Em uma temporada no futebol saudita, o uruguaio foi titular na maioria dos jogos, marcou seis gols e deu duas assistências em 31 partidas disputadas. O jogador vai retornar ao Brasil depois de marcar 20 gols pelo Bahia em 2024 e 2025.

Entenda a trajetória de Lucho no Bahia

Luciano Rodríguez chegou ao Tricolor sob muitas expectativas por causa do grande valor desembolsado, e foi importante logo no primeiro momento marcando gols no segundo turno do Brasileirão 2024, apesar do declínio técnico coletivo do time e de ainda ser reserva na época.

Na virada do ano, com uma pré-temporada bem feita e com elenco reforçado, se esperava ainda mais do uruguaio. Mesmo assim, Lucho não foi bem em todas as oportunidades e chegou a ficar quase quatro meses sem balançar as redes entre março e julho de 2025.

Foi então que, depois de contribuir no título da Copa do Nordeste, com gols na final contra o Confiança, o Bahia aceitou a proposta milionária da Arábia Saudita. Apesar de ser voluntarioso e excelente atacando a última linha do time adversário, a oferta soou como irrecusável financeiramente para o Tricolor.

Revelado nas categorias de base do Liverpool, do Uruguai, Luciano Rodríguez também foi campeão da Copa do Mundo Sub-20 com sua seleção, com direito a gol do título na final contra a Itália, em 2023.