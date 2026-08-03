Lênin Franco se declara ao Bahia e desabafa em retorno a Salvador

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De volta ao departamento de marketing e negócios do Bahia, Lênin Franco desembarcou em Salvador nesta segunda-feira, 3, para ocupar a vaga deixada pela saída de Rafael Soares, que encerrou sua passagem pelo Tricolor em maio deste ano.

No Aeroporto Internacional de Salvador, Lênin desabafou sobre a sensação de estar de volta ao Bahia. Longe durante cinco anos, o profissional passou por Botafogo, Cruzeiro e pela e Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes de retornar ao Esquadrão de Aço.

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"É uma volta dupla, a gente volta para a cidade e para o clube. Estou de fato voltando para casa, foram cinco anos longe e muita experiência adquirida. Isso é bacana porque agrega com novas coisas que a gente viveu nesses tempos. Estou feliz demais, aqui é, de fato, estar em casa. Vamos ver o que nos espera, muita novidade", disse o profissional em entrevista ao setorista Antônio Neto.

Lênin Franco trabalhou no Bahia por quase oito anos como gerente de negócios, e participou de grandes mudanças na estrutura de marketing do clube, em um período em que este setor não era muito explorado no futebol brasileiro.

O profissional esteve envolvido diretamente no desenvolvimento da TV Bahêa, canal oficial do clube no YouTube que hoje tem mais de 420 mil inscritos.