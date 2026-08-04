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E.C.BAHIA

Kike Olivera pede para não treinar no Bahia e quer ser negociado

Atacante foi liberado pelo DM, mas pediu para não ser reintegrado ao elenco

Téo Mazzoni
Por
Kike Olivera, atacasnte do Bahia
Kike Olivera, atacasnte do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

A indefinição sobre o futuro de Kike Olivera no Esporte Clube Bahia ganhou um novo capítulo. De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, o atacante manifestou o desejo de deixar o clube e solicitou à diretoria que não seja reintegrado aos treinamentos com o restante do elenco enquanto aguarda uma definição sobre sua situação.

A sequência dos acontecimentos evidencia uma mudança de postura do jogador. Inicialmente, Kike ficou fora da partida contra a Chapecoense alegando questões pessoais. Posteriormente, a justificativa para a ausência passou a ser um problema no tornozelo.

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No entanto, exames realizados pelo departamento médico não identificaram qualquer lesão, e o atleta foi considerado clinicamente apto para retornar às atividades normalmente. Mesmo liberado pelos médicos, Kike optou por não voltar a treinar com o grupo principal, reforçando o interesse em ser negociado nesta janela de transferências.

O pedido foi comunicado ao Bahia, que, por sua vez, mantém a posição de só liberar o atacante mediante uma compensação financeira considerada satisfatória.

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No cenário das negociações, o Nacional apresentou, até o momento, apenas uma proposta de empréstimo ao Grêmio, sem que houvesse avanços para uma conclusão da transferência. Enquanto isso, o impasse envolvendo o futuro do uruguaio segue em aberto.

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