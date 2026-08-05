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BRASILEIRÃO

Bahia terá retorno de titular e promessa da base diante do Vasco

Além da dupla, o zagueiro espanhol Marco Moreno pode fazer sua estreia com a camisa tricolor

Téo Mazzoni
Por
Bahia contará com os retornos de David Duarte e Zé Guilherme para enfrentar o Vasco pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia contará com os retornos de David Duarte e Zé Guilherme para enfrentar o Vasco pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia volta a campo neste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), para enfrentar o Vasco, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Rogério Ceni contará com o retorno de duas opções para a equipe: David Duarte e Zé Guilherme.

David Duarte e Zé Guilherme voltam a ficar à disposição


Os defensores reforçam o Esquadrão após cumprirem suspensão automática na partida contra o Fluminense, na última quarta-feira, 29, em decorrência dos cartões amarelos recebidos no confronto diante do Corinthians, disputado no dia 26 de julho.

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O zagueiro é titular da equipe comandada por Ceni, mas Marcos Victor — seu substituto diante do Fluminense — agradou ao treinador, que projetou uma disputa acirrada por uma vaga entre os titulares: “Vai ter uma concorrência grande com o David Duarte do lado direito”.

Já o lateral-esquerdo retorna ao elenco, mas deve iniciar a partida no banco de reservas. Luciano Juba, apesar de ainda buscar o melhor ritmo de jogo, é o titular da posição e deve começar jogando contra o Vasco.

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Marco Moreno pode estrear pelo Bahia

Além de David Duarte e Zé Guilherme, o Bahia também pode contar com Marco Moreno na partida diante do Vasco. O zagueiro espanhol, contratado no início de julho, vem treinando normalmente com o elenco tricolor após passar por um processo de recondicionamento físico.

Sua estreia foi projetada pelo técnico Rogério Ceni justamente para a partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

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David Duarte Esporte Clube Bahia Zé Guilherme

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