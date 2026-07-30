Marcos Victor convence Ceni e acirra disputa na zaga do Bahia

Siga o A TARDE no Google

Primeira contratação do Esporte Clube Bahia na "Era City", o zagueiro Marcos Victor chegou ao clube em 2023 cercado de expectativa pelo potencial de desenvolvimento, mas, ao longo desse período, raramente foi visto como a primeira opção para a defesa.

Tanto é que, em quase quatro anos, foi emprestado três vezes, inclusive no início da atual temporada, quando foi cedido ao Santa Clara, de Portugal. No entanto, teve o retorno solicitado pelo Esquadrão em razão da sequência de problemas enfrentados pelo setor defensivo no começo do ano.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.



Foi a partir desse retorno que o zagueiro, antes visto como uma peça aparentemente "descartável" no elenco tricolor, passou a ganhar espaço internamente e viu seu status mudar no Bahia.





Retorno ao Bahia mudou cenário do defensor



Com a confiança de Rogério Ceni, o jogador tornou-se não apenas a principal opção imediata para a zaga, atrás do titular David Duarte, como também passou a exercer a função de "coringa", atuando como o substituto imediato de Román Gómez na lateral direita, após um entendimento interno do clube depois da liberação de Gilberto.





O prestígio conquistado pelo defensor ficou evidente nesta quarta-feira, 29, quando foi escolhido para substituir David Duarte na partida contra o Fluminense, à frente de Kanu, que até então era considerado o reserva imediato do titular.





Titular contra o Fluminense e atuação segura



Marcos Victor correspondeu à oportunidade e não sentiu o peso da titularidade, mesmo diante de um adversário direto na briga pelo G-4 e em um palco onde o Bahia historicamente encontra dificuldades para conquistar bons resultados contra o Fluminense: o Maracanã.





A atuação rendeu elogios do técnico Rogério Ceni, que afirmou que o defensor poderia, inclusive, ter sido eleito o melhor jogador da partida.

O Marcos Victor fez um partidaço [...] Teve muita personalidade [...] Um dos melhores em campo Rogério Ceni - técnico do Bahia



"Um jogador rápido, de cobertura. Acho que o Ronaldo foi eleito o melhor em campo, mas poderia ter sido o Marcos Victor, que jogou muito bem", destacou o treinador.





Em razão da grande atuação do zagueiro, Rogério Ceni projetou uma disputa acirrada por uma vaga entre os titulares: "Vai ter uma concorrência grande com o David Duarte do lado direito."