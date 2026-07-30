Bahia fica sem marcar gols pela primeira vez em mais de três meses

O Esporte Clube Bahia voltou a passar uma partida em branco após um longo período. Nesta quarta-feira, 29, depois do empate por 0 a 0 com o Fluminense, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni não marcou gols pela primeira vez em mais de três meses.

A última vez que o Esquadrão passou um jogo sem balançar as redes na atual temporada foi em abril, no dia 19 daquele mês, contra o Flamengo, pela 12ª rodada da Série A, quando foi derrotado por 2 a 0. Curiosamente, a partida também foi disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), mesmo palco do duelo diante do Fluminense.





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Sequência ofensiva durou 11 partidas



Desde então, o Tricolor de Aço havia disputado 11 partidas e marcado gols em todas elas, mesmo durante o jejum de vitórias que assolou a equipe antes da paralisação do calendário brasileiro para a disputa da Copa do Mundo.





Bahia passou em branco apenas três vezes na temporada



O Bahia, a propósito, passou em branco em apenas três jogos na temporada. Além dos empates sem gols diante do Fluminense e da derrota para o Flamengo, a equipe também não balançou as redes contra o O’Higgins, do Chile, no primeiro jogo da segunda fase da Pré-Libertadores, quando foi derrotada por 1 a 0.



Nos outros 33 dos 36 jogos disputados em 2026, o time comandado por Rogério Ceni marcou pelo menos um gol.





Ao todo, o Bahia soma 65 gols em 36 partidas na temporada, o que representa uma média de aproximadamente 1,8 gol por jogo.