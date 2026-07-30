Bahia mira entrada no NBB, mas esbarra em barreira financeira

O Esporte Clube Bahia — Associação, por meio do presidente Emerson Ferretti, iniciou diálogos com a Liga Nacional de Basquete (LNB) para ingressar, futuramente, no Novo Basquete Brasil (NBB), principal competição do basquete brasileiro. A informação foi obtida com exclusividade pelo portal A TARDE.

Embora o interesse seja concreto, o projeto ainda está em estágio embrionário e esbarra na busca por parceiros e pelos investimentos necessários para viabilizar a participação do clube associativo na principal liga de basquete do país.

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Isso porque, para disputar o NBB, o Bahia precisaria, inicialmente, adquirir uma franquia da competição. Além da necessidade de haver um clube disposto a negociar uma vaga, o custo estimado para a compra da franquia gira em torno de R$ 800 mil. Soma-se a isso o investimento necessário para manter uma equipe competitiva. Segundo apuração da reportagem, seria preciso um aporte de, pelo menos, R$ 5 milhões para que o Bahia não participe da liga apenas como coadjuvante.





Liga Ouro surge como alternativa

Diante desse cenário, Emerson Ferretti estuda a possibilidade de inserir o Bahia — Associação na Liga Ouro, divisão de acesso ao NBB. A competição também exige taxa de inscrição, além do cumprimento de requisitos financeiros, estruturais e administrativos.





Ainda assim, a participação também é tratada como um projeto de longo prazo. Até o momento, o presidente realizou apenas contatos iniciais para avaliar a viabilidade de integrar a competição nos próximos anos.





Outra possibilidade de ingresso nas principais competições nacionais seria por meio de uma parceria semelhante à firmada pelo Vitória com a rede universitária Universo, entre 2015 e 2018. No entanto, Ferretti garantiu que não pretende seguir esse modelo.





Apesar dos desafios financeiros para disputar o NBB ou a Liga Ouro, o Bahia — Associação não pretende adotar um formato de negócio em que apenas "emprestaria" sua marca a um parceiro, limitando a identificação com o clube ao nome, uniforme e escudo. A intenção é estruturar uma equipe totalmente vinculada ao clube associativo, contando com investidores para impulsionar o desenvolvimento da modalidade, conforme apurou o portal A TARDE.





Basquete é visto como modalidade estratégica



Segundo informações obtidas pela reportagem, Emerson Ferretti enxerga o basquete como uma das modalidades com maior potencial de crescimento dentro do Bahia — Associação. Na avaliação do dirigente, Salvador e a Bahia possuem forte vocação para o esporte e grande capacidade de revelar talentos.





Como parte desse projeto de fortalecimento da modalidade no estado, Ferretti também pretende buscar apoio do poder público para implantar escolinhas de basquete voltadas à formação de atletas e à captação de talentos para o clube.





Enquanto trabalha para viabilizar a participação em competições nacionais nos próximos anos, o Bahia mantém ativa sua equipe de basquete, disputando torneios regionais e incentivando o desenvolvimento da modalidade no estado, com o objetivo de, futuramente, figurar entre as principais equipes do país.

Nova Arena Multiuso pode fortalecer projeto



A possibilidade de o Bahia — Associação disputar as principais competições do basquete brasileiro também está diretamente ligada ao interesse do clube em utilizar a futura Arena Multiuso Antônio Balbino, o "Balbinão", em Salvador. Com as obras em fase final, o clube pretende utilizar o equipamento para a prática de modalidades olímpicas.



"O trabalho que estamos desenvolvendo no vôlei e no basquete vai justamente nesse sentido: fortalecer essas modalidades para que possamos disputar competições nacionais e estaduais, utilizando esses espaços esportivos que estão sendo construídos", afirmou Emerson Ferretti ao portal A TARDE há pouco mais de duas semanas.





Na ocasião, o dirigente ressaltou que ainda não houve conversas entre o Bahia — Associação, a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado para definir a utilização da arena após a conclusão das obras. No entanto, ele acredita que, à medida que o clube fortaleça e estruture essas modalidades, será natural abrir diálogo com o poder público para viabilizar a operação do equipamento.





Naturalmente, será necessário manter diálogo tanto com a Prefeitura quanto com o Governo do Estado, porque o Bahia é um agente importante no esporte baiano Emerson Ferretti - presidento do Bahia — Associação

Segundo Ferretti, um dos principais objetivos da utilização do novo "Balbinão" é trazer grandes competições e eventos esportivos para Salvador: "Teremos equipamentos esportivos e, logicamente, isso permitirá a realização de jogos de alto nível".





Clube aproxima Salvador de grandes eventos

Diante dessa declaração, outra revelação feita pelo presidente do Bahia — Associação, Emerson Ferretti, nesta terça-feira, 28, durante o lançamento da linha oficial de uniformes da equipe de futevôlei em parceria com a Diadora, chama a atenção.



Na ocasião, o gestor afirmou que trabalha para levar uma etapa da Liga Nacional de Futevôlei à capital baiana: "A ideia está lançada e estamos trabalhando para que isso aconteça".