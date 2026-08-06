Bahia coloca tabu à prova diante do Vasco na Arena Fonte Nova

O Esporte Clube Bahia colocará à prova um dos retrospectos mais expressivos de sua história recente neste domingo, 9, quando recebe o Vasco, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde a reinauguração do estádio, em 2013, o Esquadrão jamais foi derrotado pelo clube carioca no local e tentará ampliar a escrita diante de sua torcida.

A invencibilidade na nova Arena Fonte Nova também reflete um domínio ainda maior do Tricolor em Salvador. A última vez que o Vasco deixou a capital baiana com uma vitória foi em 2012, há 14 anos.



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Na ocasião, o Cruzmaltino venceu o Bahia por 2 a 1, em partida disputada no Estádio de Pituaçu, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Juninho Pernambucano e Diego Souza marcaram para os visitantes, enquanto Júnior Pipoca fez o gol do Esquadrão.





Desde então, o Bahia recebeu o Vasco 11 vezes em Salvador e segue invicto no período, com oito triunfos e três empates. Desses confrontos, dez foram disputados na Arena Fonte Nova, onde o retrospecto é de sete vitórias tricolores e três igualdades.





A sequência sem derrotas na nova casa do Esquadrão começou logo após a reinauguração do estádio. O primeiro encontro entre as equipes aconteceu em 2013 e terminou empatado por 0 a 0. Nos anos seguintes, o Bahia consolidou sua superioridade, acumulando vitórias importantes e mantendo o Vasco sem conseguir vencer na Arena.





Um dos momentos mais marcantes desse retrospecto aconteceu entre agosto de 2017 e maio de 2018. Nesse intervalo, o Tricolor emplacou quatro vitórias consecutivas sobre o adversário, incluindo três goleadas seguidas por 3 a 0. Os resultados aconteceram em partidas válidas pelas edições de 2017 e 2018 do Campeonato Brasileiro e também pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2018.





Confira os confrontos entre Bahia e Vasco em Salvador desde a última vitória da equipe carioca:

23/11/2025 – Bahia 1 x 0 Vasco – Brasileirão 2025

26/06/2024 – Bahia 2 x 1 Vasco – Brasileirão 2024

03/09/2023 – Bahia 1 x 1 Vasco – Brasileirão 2023

28/08/2022 – Bahia 2 x 1 Vasco – Série B 2022

07/10/2020 – Bahia 3 x 0 Vasco – Brasileirão 2020 ( Pituaçu )

) 05/12/2019 – Bahia 1 x 1 Vasco – Brasileirão 2019

27/05/2018 – Bahia 3 x 0 Vasco – Brasileirão 2018

09/05/2018 – Bahia 3 x 0 Vasco – Copa do Brasil 2018

20/08/2017 – Bahia 3 x 0 Vasco – Brasileirão 2017

03/09/2016 – Bahia 1 x 0 Vasco – Série B 2016

29/09/2013 – Bahia 0 x 0 Vasco – Brasileirão 2013

Bahia domina histórico do confronto em Salvador



O bom desempenho recente reforça uma vantagem construída ao longo da história do confronto na capital baiana. Considerando todas as partidas disputadas em Salvador, Bahia e Vasco se enfrentaram 31 vezes, com amplo domínio do Esquadrão: são 17 vitórias tricolores, nove empates e apenas cinco triunfos da equipe carioca.