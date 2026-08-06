Clube italiano oferece R$ 130 milhões por baiano da Seleção Brasileira

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Após a negociação com o Palmeiras não avançar, o volante Danilo, do Botafogo, segue sendo observado por clubes interessados em sua contratação.

O jogador, que fez parte do elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, recebeu uma sinalização de proposta da Atalanta, da Itália, no valor de 22 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões na cotação atual), além de bônus por metas alcançadas.





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Botafogo estipula valor acima de R$ 200 milhões por Danilo

A negociação, no entanto, dificilmente deve evoluir. Isso porque o Botafogo não pretende vender o atleta por menos de 35 a 40 milhões de euros, valor entre R$ 200 milhões e R$ 230 milhões, aproximadamente, estabelecido internamente pelo clube, de acordo com informações da ESPN.





Palmeiras fez maior proposta, mas negociação não avançou



A melhor oferta recebida pelo volante nesta janela de transferências foi justamente do Palmeiras, que indicou a intenção de investir 28 milhões de euros (cerca de R$ 165 milhões) para contratar o jogador que defendeu a Seleção Brasileira no último Mundial.

Além do clube paulista e da Atalanta, o Zenit, da Rússia, também demonstrou interesse na contratação de Danilo. O volante, porém, já declarou publicamente que não deseja atuar no futebol russo.