Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

MERCADO DA BOLA

Clube italiano oferece R$ 130 milhões por baiano da Seleção Brasileira

Diretoria alvinegra estipula venda entre 35 e 40 milhões de euros para negociar o jogador

Téo Mazzoni
Por
O volante Danilo, do Botafogo, recebeu uma sinalização de proposta da Atalanta, da Itália, no valor de 22 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões)
O volante Danilo, do Botafogo, recebeu uma sinalização de proposta da Atalanta, da Itália, no valor de 22 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) - Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Após a negociação com o Palmeiras não avançar, o volante Danilo, do Botafogo, segue sendo observado por clubes interessados em sua contratação.

O jogador, que fez parte do elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, recebeu uma sinalização de proposta da Atalanta, da Itália, no valor de 22 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões na cotação atual), além de bônus por metas alcançadas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Botafogo estipula valor acima de R$ 200 milhões por Danilo

A negociação, no entanto, dificilmente deve evoluir. Isso porque o Botafogo não pretende vender o atleta por menos de 35 a 40 milhões de euros, valor entre R$ 200 milhões e R$ 230 milhões, aproximadamente, estabelecido internamente pelo clube, de acordo com informações da ESPN.

Leia Também:

ARBITRAGEM

Copa do Brasil ganha novidade decisiva a partir das quartas
Copa do Brasil ganha novidade decisiva a partir das quartas imagem

RETOMADA

Estádio histórico abandonado há 10 anos pode ser reativado após leilão
Estádio histórico abandonado há 10 anos pode ser reativado após leilão imagem

LUTO

Jogador reage a assalto e é morto a pedradas em frente à própria casa
Jogador reage a assalto e é morto a pedradas em frente à própria casa imagem

Palmeiras fez maior proposta, mas negociação não avançou


A melhor oferta recebida pelo volante nesta janela de transferências foi justamente do Palmeiras, que indicou a intenção de investir 28 milhões de euros (cerca de R$ 165 milhões) para contratar o jogador que defendeu a Seleção Brasileira no último Mundial.

Além do clube paulista e da Atalanta, o Zenit, da Rússia, também demonstrou interesse na contratação de Danilo. O volante, porém, já declarou publicamente que não deseja atuar no futebol russo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Botafogo danilo mercado da bola

Relacionadas

Mais lidas