Jogador reage a assalto e é morto a pedradas em frente à própria casa

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O jogador David Owori, da seleção de Uganda, morreu aos 27 anos depois de ser brutalmente agredido por criminosos durante uma tentativa de assalto em frente à própria casa, na capital Kampala.

O ataque ocorreu quando Owori reagiu a uma tentativa de roubo de seu telefone celular, segundo a polícia local. Testemunhas contaram que o jogador foi espancado com pedras de calçamento pelos assaltantes, que fugiram levando seus pertences.

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O atleta, que era capitão do SC Villa, ficou gravemente ferido e foi levado inicialmente a uma clínica da região. Depois, foi transferido para um hospital particular em Kampala, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na quarta-feira, 5.

O caso provocou forte comoção no país e reacendeu o debate sobre a violência urbana em Uganda.

SC Villa morte

Em nota oficial, o SC Villa lamentou a morte de seu capitão e pediu uma investigação rápida para identificar e prender os responsáveis pelo crime.

“O Sports Club Villa apela às autoridades de segurança para que investiguem urgentemente e levem à Justiça os responsáveis pela trágica morte do nosso capitão, David Owori, que não resistiu aos ferimentos sofridos após um ataque brutal”, disse o clube.

A equipe classificou o episódio como um “ato insensato” e destacou que Uganda perdeu não apenas um atleta de destaque, mas também um líder dentro e fora dos gramados.

“David Owori será lembrado como um jogador dedicado, um líder respeitado e um profissional cuja paixão pelo clube inspirava companheiros e torcedores”, acrescentou o comunicado.