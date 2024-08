"Retomamos o caminho da vitória", diz Wagner Leonardo após triunfo

Alerrandro (de costas) abraça o capitão Wagner Leonardo após gol do Vitória - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Após superar uma sequência de derrotas, o Vitória começou o segundo turno com o pé direito e já soma duas vitórias seguidas no Brasileirão. O triunfo de 1 a 0 sobre o Cuiabá na tarde deste sábado, pela 21ª rodada, tirou o Rubro-Negro da zona de rebaixamento e levou para a 12ª colocação, momentaneamente.

Wagner Leonardo, autor do único gol do jogo, celebrou o momento vivido pela equipe e ressaltou que o trabalho tem sido feito com “muita humildade”. O capitão da equipe chegou ao seu terceiro gol no Brasileirão.

“Agradecer muito a Deus primeiro por esse bom momento que a gente está vivendo. Retomamos o caminho da vitória, dois jogos sem sofrer gol. A gente vinha sofrendo gol em muitos jogos, mas estamos arrumando a casa com muita humildade. Com muito trabalho, a gente vai devagarzinho tirar o Vitória dessa situação e eu tenho certeza que a gente vai continuar com esse bom desempenho”, disse o zagueiro artilheiro ao Premiere.

Agora o Vitória se prepara para o clássico Ba-Vi da 22ª rodada, marcado para o próximo domingo, 11. O jogo tem o Bahia como mandante e será realizado na Arena Fonte Nova. Wagner Leonardo garantiu que o Vitória vai fazer um bom jogo diante do rival.

“A gente sabe que o clássico é diferente de tudo, o campeonato à parte, então a gente vai se preparar muito para esse clássico e eu tenho certeza que a gente vai performar bem”, concluiu o capitão.