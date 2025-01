Retornos e renovações: saiba quem se apresenta no Vitória em 2025

Vitória terá cinco competições nesta temporada. - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

No retorno para a temporada de 2025, onde o Vitória terá cinco competições em disputa, o elenco rubro-negro se aproxima da sua reapresentação. No grupo, a equipe conta com atletas que retornam de empréstimo, que estão no último ano do contrato e as novas contratações.

Ao todo, 13 profissionais estão com contrato até o fim da temporada de 2025, entre posições de ataque e defesa. Vale lembrar que, caso não haja uma renovação, o atleta poderá fazer um pré-contrato com outra equipe em julho.

Entre os nomes na lista, está o lateral Lucas Esteves, peça chave do desempenho do Vitória no segundo turno, que garantiu a permanência na Série A e a vaga na Copa Sul-Americana. Sabendo da importância do atleta, o rubro-negro já encaminhou a renovação do camisa 16.

Além dele, a lista também conta com outros nomes utilizados pelo treinador Thiago Carpini: Willian Oliveira, Ricardo Ryller, Carlos Eduardo, Raul Cáceres, Edu e Caio Vinícius, que tem contrato até o fim do Baianão 2025. Camutanga e Osvaldo, que encerraram a temporada no departamento médico, também estão com o vínculo para o fim deste ano. Bruno Uvini e Everaldo não fazem parte dos planos do clube.

Entre os atletas que retornam de empréstimo, o Leão deve contar, pelo menos neste início de temporada, com Dionísio. João Victor, Felipe Vieira, João Pedro, serão encaminhados para outras equipes novamente.

Completando o elenco, alguns atletas estão com ainda mais tranquilidade, com o vínculo estendido para além de uma temporada, são eles: Matheusinho, Gustavo Mosquito, Wagner Leonardo, Neris, Lucas Arcanjo, Luan, Léo Naldi, Janderson e William Lepo. Os atletas da base também devem se apresentar: Luis Miguel, Andrei, Fábio, Pablo e Lawan devem jogar as primeiras rodadas do Campeonato Baiano.

Para 2025, o presidente Fábio Mota afirmou que espera contratar ao menos 12 atletas até o fim da janela de transferência de verão. Até o momento, o clube se aproxima de anunciar o goleiro Gabriel, o zagueiro Zé Marcos, os laterais Hugo e Claudinho também devem integrar o elenco. No meio campo, Ronald, Thiaguinho e Val devem ser anunciados, assim como os atacantes Bruno Xavier, Fabrício Santos e Wellington Rato.

A apresentação dos jogadores será dividida em dois grupos. A primeira parte, com os atletas que disputarão o Campeonato Baiano, será apresentada nesta sexta-feira, 3. O grupo 2, por sua vez, com os atletas do time titular, começa os trabalhos no dia 8, às 8h.