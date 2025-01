Etapa do Sugar Bowl é adiada após ataque em Nova Orleans

Sugar Bowl retorna nesta quinta-feira - Foto: Chris Graythen / AFP

O jogo comemorativo do Sugar Bowl, etapa das quartas de final da competição do futebol americano universitário, retornam nesta quinta-feira, 2. O evento havia sido adiado após o ataque que ocorreu na cidade de Nova Orleans, nesta quarta-feira, 1, que vitimou mais de 15 pessoas e feriu dezenas.

O confronto entre Georgia Bulldogs e Notre Dame Fighting Irish, que iria ocorrer no primeiro dia do ano, será nesta quinta. A decisão foi feita por Jeff Hudley, CEO do Sugar Bowl, ao lado de autoridades federais, estaduais e locais.

"A segurança pública é primordial. Todas as partes concordam que é do melhor interesse de todos e da segurança pública que adiemos o jogo. Estamos cuidando de todos os detalhes para fazer do Sugar Bowl o evento de primeira classe, divertido e seguro que tem sido há mais de 90 anos", afirmou Jeff.

Entre os 15 mortos no ataque, foi identificado o corpo de Martin “Tiger” Bech, ex-jogador de futebol americano da universidade de Princeton. Através de um comunicado, o ex-treinador da vítima lamentou o ocorrido.

"Não havia apelido mais apropriado para um jogador de Princeton que treinei. Ele era um 'Tiger' (“tigre”) em todos os sentidos — um competidor feroz com energia infinita, um companheiro de equipe amado e um amigo atencioso", disse Bob Surace.