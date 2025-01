Djokovic vence Monfils e avança às quartas de final em Brisbane

Djokovic comemorando vitória - Foto: WILLIAM WESTAFP

O tenista sérvio Novak Djokovic (nº 7 do mundo) derrotou nesta quinta-feira, 2, o francês Gaël Monfils (55º) por 6-3 e 6-3, e se classificou assim para as quartas de final do torneio ATP 250 de Brisbane, na Austrália.

'Nole' voltou a ser um pesadelo para o tenista francês, a quem venceu nos 20 confrontos diretos entre os dois.

O sérvio de 38 anos, forte fisicamente e raramente cometendo erros, fez um jogo sólido e não deu chances a Monfils, também de 38 anos. O adversário de 'Djoko' no duelo que vai valer uma vaga nas semifinais será o americano Reilly Opelka.

Djokovic, ex-número 1 do mundo, vem de uma temporada de 2024 em que não conquistou nenhum título de Grand Slam pela primeira vez desde 2017. Seu grande momento no ano foi a conquista da medalha de ouros nos Jogos de Paris. Ele tentará alcançar um histórico 25º título de 'major' no Aberto da Austrália, seu torneio 'de estimação', o qual já conquistou dez vezes, a partir do dia 12 de janeiro, em Melbourne.

No feminino, a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, que vai lutar para conquistar o Aberto da Austrália pela terceira vez consecutiva, derrotou a cazaque Yulia Putintseva nas oitavas de final por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (7/2) e 6- 4. Sua adversária nas quartas de final será a tcheca Marie Bouzkova.