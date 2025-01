"Foi um privilégio fazer parte", recorda João Burse sobre reconstrução

Burse comandou o Vitória na recente fase sombria - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Com passagem pelas categorias de base e profissional do Vitória, João Burse assumiu o comando do clube em junho de 2022, em meio a uma das piores fases da história do 'Colossal'. O time estava com um pé na Série C, com apenas 2,6% de chance de acesso, mas o treinador aceitou a missão. Em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, o técnico relembrou seus bons momentos no Barradão.

"Recebi o convite pelo histórico que tinha no clube, e aceitei na hora. Precisávamos mudar a mentalidade de um elenco sem confiança e, junto com a torcida, conseguimos criar uma conexão especial que culminou no acesso colossal”, conta.

A força veio da reconexão com o torcedor e do trabalho coletivo João Burse, ex-treinador do Vitória

A trajetória, de 14 semanas intensas, teve entre os marcos as dificuldades financeiras e um elenco limitado. "Trouxemos apenas dois reforços na janela. A força veio da reconexão com o torcedor e do trabalho coletivo. Tudo isso virou o livro ‘A Mão de Deus: Do Rebaixamento ao Acesso’, onde detalho cada um dos jogos que transformaram nossa temporada", pontua.

Especulações

Durante a disputa da Terceira Divisão, houve acusações por parte do técnico do Paysandu, Jorge Luís Totti, de 'roubos' da arbitragem, e a citação da ligação do Vitória com Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e torcedor declarado do clube baiano. Contudo, no período, o comandante 'passou por cima' das insinuações.

"Tudo foi fruto de muito trabalho e foco. Não demos bola para especulações, estávamos concentrados em fazer o melhor para o clube”, garante ele à reportagem.

Leão no peito

Burse também falou sobre a relação especial construída com a torcida rubro-negra. "É uma conexão eterna. Até hoje recebo mensagens e carinho nas ruas de Salvador. Saber que contribuí um pouco para reerguer o clube me enche de orgulho. Era emocionante ver o corredor rubro-negro conduzindo o time até o estádio. Isso foi combustível para o grupo", vibra.

Aos 42 anos, o profissional já tem um novo desafio decretado para a próxima temporada, quando comandará o Botafogo-PB.

Ex-técnico do Vitória comandará o Botafogo-PB em 2025 | Foto: @santimcristiano

Relação

Sobre a saída do Vitória, após um início instável em 2023, ele foi direto: "Fica o sentimento de que poderíamos ter continuado, mas não guardo mágoas. Faz parte do futebol."

Presente na trajetória do ‘ressurgimento’ do clube no cenário nacional, ele declarou torcer pelo presidente Fábio Mota, que foi peça fundamental na passagem dele pelo time.

"Fábio [Mota] foi fundamental. Ele liderou com paixão, manteve salários em dia, proporcionou estrutura e incentivou a união entre time e torcida. Nossa relação sempre foi de amizade e respeito, e até hoje se mantém assim", destaca.

Nova chance

Questionado pelo Portal MASSA! sobre um possível retorno à Toca do Leão, o treinador respondeu: "Quem sabe? O futuro sempre reserva oportunidades. O importante é seguir trabalhando para estar pronto quando elas chegarem."

No comando do Belo, João Burse encara a missão de repetir a façanha do Leão e buscar o acesso à Série B com o time paraibano.